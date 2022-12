Se extiende el caso de corrupción UE-Catar: incautan miles de euros

El Parlamento Europeo se tambalea tras una investigación sobre presunta corrupción en la que están implicados legisladores, el Catar y un maletín lleno de dinero.

Eva Kaili, diputada griega y vicepresidenta del Parlamento Europeo, fue detenida en el marco de la investigación, junto con Antonio Panzeri, exdiputado italiano, según informes de prensa. La policía incautó de al menos €750.000 (US$793.090), incluida una maleta repleta de billetes de €50, informó el diario belga Le Soir.

Sospechas de corrupción y detenciones: el Parlamento Europeo en su momento más oscuro

La investigación debe proseguir “con todo el peso de la ley”, declaró el lunes la ministra alemana de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock. “Esto afecta a la credibilidad de Europa, por lo que necesitemos consecuencias en varios ámbitos”, declaró a la prensa en Bruselas. “Hacía tiempo que no veíamos algo así”.

La policía federal belga allanó varias casas y departamentos de legisladores y asesores a partir del viernes en una investigación que, según los fiscales, implicaba el pago de grandes sumas de dinero para influir en las decisiones del Parlamento Europeo. Catar y Marruecos fueron citados en algunos de los documentos judiciales, según una persona familiarizada con el asunto. Cuatro personas fueron acusadas de corrupción y lavado de dinero.

Cuentas congeladas

Las autoridades griegas contra el lavado de dinero ordenaron el congelamiento de todos los bienes personales de Kaili, como propiedades, cuentas bancarias y más, así como los de su esposo y su familia, según una persona familiarizada con el asunto. Los bancos y las autoridades estatales ya fueron notificados por la autoridad de su decisión.

El domicilio de otro parlamentario, el belga Marc Tarabella, también fue allanado el fin de semana, pero no fue acusado ni detenido, según Le Soir.

La investigación se desarrolla en un momento en que Catar está en el centro de la atención como anfitrión de la Copa Mundial de fútbol y está siendo cortejado por Gobiernos europeos deseosos de aumentar sus compras de gas natural. Los investigadores sospechan que los pagos formaban parte de un esfuerzo más amplio de Catar por mejorar su imagen en medio de duras críticas por sus prácticas laborales y de derechos humanos, según informes de prensa.

“Si se confirma, significaría que eurodiputados y activistas recibieron dinero para hacer la vista gorda sobre las condiciones de los trabajadores en Catar”, dijo el domingo en la televisión italiana el comisario de Economía de la UE, Pablo Gentiloni, refiriéndose a los miembros del Parlamento. “Es una vergüenza y es inaceptable”.

Messi tiene razón

Un funcionario catarí dijo que el Gobierno rechazaba cualquier conexión con las acusaciones de mala conducta y que cualquier asociación con las mismas carece de fundamento. El funcionario añadió que el Gobierno cumple plenamente las leyes y reglamentos internacionales.

Un portavoz del Parlamento Europeo dijo que la institución no hace comentarios sobre procedimientos judiciales, pero que coopera plenamente con las autoridades nacionales, incluso en este caso. No hicieron comentarios inmediatos sobre los legisladores detenidos. La oficina de Kaili no respondió a las peticiones de comentarios, y no fue posible contactar a Tarabella.

El jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell, dijo que las noticias sobre la investigación eran muy preocupantes. “Estamos muy preocupados por estas noticias”, declaró a la prensa el lunes.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que los funcionarios están revisando las reuniones que mantuvieron comisarios y altos funcionarios que podrían ser relevantes para la investigación y renovó su propuesta de marzo de crear un organismo de ética que abarque todas las instituciones europeas y aplique normas uniformes.

“Las acusaciones contra la vicepresidenta del Parlamento Europeo son muy preocupantes, muy graves”, declaró a la prensa el lunes. “Es una cuestión de confianza de la gente en nuestras instituciones y esta confianza en nuestras instituciones necesita normas más estrictas de independencia e integridad”.

