La confianza del consumidor estadounidense cayó ante el deterioro de perspectivas de inflación

La confianza del consumidor estadounidense disminuyó más de lo previsto a principios de abril y las expectativas de inflación aumentaron, lo que subraya la frustración por los altos precios.

El índice preliminar de confianza del consumidor de abril de la Universidad de Michigan cayó a 77,9 desde la lectura de 79,4 del mes pasado, la más alta desde mediados de 2021, según cifras publicadas el viernes. La mediana de las estimaciones de los economistas encuestados por Bloomberg apuntaba a un descenso a 79.

Los consumidores esperan que los precios aumenten a una tasa anual del 3,1% durante el próximo año, por encima del 2,9% previsto un mes antes y la más alta de este año. Estiman que los costos subirán un 3% en los próximos cinco a 10 años, el nivel más alto en cinco meses.

“Estos aumentos en las expectativas de inflación son lo suficientemente modestos como para que los consumidores no parezcan preocupados de que una inflación alta regrese con fuerza”, señaló en un comunicado Joanne Hsu, directora de la encuesta. Sin embargo, “aunque los consumidores son plenamente conscientes de que la inflación ha disminuido sustancialmente desde 2022, no están satisfechos con el ritmo actual de desinflación”.

La disminución de la confianza coincide con el aumento de los precios de la gasolina, que se encuentran en un máximo de seis meses, y se produce tras los datos publicados esta semana que mostraron que la inflación está resultando difícil de controlar. Los precios elevados y los altos costos de endeudamiento mantienen la confianza muy por debajo de los niveles previos a la pandemia.

Hasta que la inflación no se acerque al objetivo de la Reserva Federal, las autoridades no bajarán las tasas de interés. La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, señaló en una entrevista con Bloomberg que no ve necesidad de reducir rápidamente los costos de endeudamiento.

El porcentaje de consumidores que atribuyen a los altos precios el deterioro de su nivel de vida aumentó al 39% este mes, desde el 33% de marzo, según el informe de la Universidad de Michigan.

La percepción de los consumidores sobre su situación financiera actual cayó a su nivel más bajo en cuatro meses, mientras que sus opiniones sobre las condiciones de compra de bienes duraderos se debilitaron. Un porcentaje ligeramente mayor mencionó que las malas condiciones de compra de vehículos y bienes duraderos se debían a los altos precios.

El indicador de las condiciones actuales disminuyó de 82,5 a 79,3, el nivel más bajo de este año. El indicador de expectativas se redujo.

