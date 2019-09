De cacao y sin flúor: ya está a la venta el dentífrico de US$100

Claire Ballentine

Al igual que con muchos productos de belleza en el mundo del lujo, resulta que la pasta de dientes no es realmente necesaria. Sin duda, refresca el aliento y ayuda a blanquear los dientes, pero el beneficio real del cepillado proviene de las cerdas de un cepillo de dientes y su capacidad para raspar y eliminar la placa dental que provoca caries y enfermedades de las encías.

Además de usar el hilo dental una vez a diario, posiblemente lo más importante, el cepillado dos veces al día es fundamental para prevenir infecciones bucales, según la Asociación Dental Estadounidense.

No obstante, un aspecto de la pasta de dientes que sí tiene impacto es el flúor, que combate la primera etapa de la caries dental, llamada desmineralización. "Si una pasta de dientes no contiene flúor, no la recomendaría", dice Jessica Hilburg, profesora asociada de medicina dental en el Colegio de Medicina Dental Touro.

La mayoría de los otros aspectos de la pasta de dientes, incluidos los agentes espumantes, aromatizantes y envases brillantes son simplemente complementos y, técnicamente, podrían eliminarse, pero entonces ¿dónde está la diversión? Para ser un ritual de higiene diario tan importante, más vale disfrutarlo.

El mercado mundial de pasta de dientes alcanzó un valor de US$26.000 millones en 2018 y se espera que aumente a US$ 36.000 millones para 2024. Un nuevo abanico de productos más decadentes se están haciendo un hueco en el mercado.

Envasado y sabor

El año pasado, el músico Lenny Kravitz colaboró en la introducción en el mercado de Twice, una pasta de dientes de alta gama en versiones con sabor a menta y gaulteria y otra con sabor de menta con vainilla y lavanda, que se venden en su sitio web a US$17 por un paquete de dos. Y Aesop Dentifrice Toothpaste (US$17) continúa la conquista de su baño por parte de la marca australiana; introducida en el mercado en 2017, tiene espino cerval de mar para aliviar el empeoramiento de las encías, así como cardamomo y extracto de wasabi para refrescar el aliento, aunque carece de flúor.

En comparación, puede comprar un paquete de dos Crest en Target por menos de US$5. Uno de los productos más ornamentados en el mercado es Theodent, que se lanzó por primera vez en 2012 en Whole Foods y ahora se vende a través de Amazon.com. La fórmula incorpora granos de cacao y una alternativa de flúor llamada rennou y se envasa en tubos marrones que se asemejan a barras de chocolate, con letras y tapones dorados y brillantes.

Arman Sadeghpour, responsable ejecutivo y cofundador de la marca, dice que a pesar de que no contiene flúor, puede desarrollar cristales individuales (es decir, remineralizar) su esmalte de la misma manera. La oferta clásica es de sabor a menta y cuesta US$16, pero la versión de intensidad clínica con una mayor concentración de rennou le costará US$100 por un tubo.

"Hay mucha gente preocupada por el exceso de flúor", dice Jim Ratcliff, director ejecutivo de Rowpar Pharmaceuticals, que fabrica pasta de dientes de la marca Closys (US$7) en variedades con y sin flúor. Vendidos en minoristas masivos como Walgreens y Walmart, Closys usa dióxido de cloro estabilizado, que se activa naturalmente por los aminoácidos en la saliva, para impedir la formación de placa y matar bacterias dañinas.

"Muchas de las personas que compran nuestros productos buscan cosas que no sean irritantes y que no contengan más productos químicos peligrosos de los necesarios", continúa Ratcliff. (Es cierto que tragar una gran cantidad de pasta de dientes puede ser perjudicial, por lo que la mayoría de los dentistas dicen que se use una cantidad del tamaño de un guisante, no es necesario llenar las cerdas del cepillo).

Lawrence Fung, dentista que comenzó en la clínica Silicon Beach Dental en Los Ángeles, sugiere que, si está buscando alternativas al flúor, simplemente alterne entre una pasta de dientes libre de flúor y una que contenga flúor. A fin de cuentas, limpiar los dientes es lo más importante.