Estados Unidos: economistas anticipan recorte de tasas de la Reserva Federal

Christopher Condon y Chris Middleton

Los responsables de política monetaria de la Reserva Federal indicarán que es probable que se tomen un descanso en los recortes de las tasas de interés después de bajarlas nuevamente la próxima semana, según opinan una mayoría de economistas encuestados por Bloomberg.

En una encuesta realizada entre el 21 y el 24 de octubre a 40 economistas, el 85% dijo que anticipa que el Comité Federal de Mercado Abierto reduzca las tasas en un cuarto de punto porcentual cuando concluya una reunión de dos días en Washington el miércoles. Eso reduciría el rango objetivo para la tasa de referencia de la Fed a entre 1,5% y 1,75%.

Además, el 56% de los encuestados dijo que en caso de tal recorte, los responsables de políticas indicarían, ya sea en el comunicado de política monetaria o a través del presidente Jerome Powell en la rueda de prensa posterior a la reunión, que es probable que se tomen una pausa durante algún tiempo.

“Podría ser un recorte agresivo, ya que Powell probablemente indicará cierta resistencia para reducir más las tasas”, dijo Thomas Costerg, economista sénior para Estados Unidos de Pictet Wealth Management en Ginebra.

La Fed ya ha bajado las tasas dos veces este año, en julio y septiembre, no porque los miembros anticipen una fuerte recesión, sino porque los riesgos de tal crisis han aumentado. El mes pasado Powell lo comparó a contratar un “seguro”.

Aunque el desempleo en Estados Unidos es bajo, la contratación es fuerte y el gasto de los consumidores sigue siendo sólido, Powell dijo que la desaceleración del crecimiento mundial, la incertidumbre en torno a las tensiones comerciales y la inflación por debajo del objetivo eran razones para recortar las tasas.

Tres y listo

Los interrogantes importantes tras la reunión se centrarán en si Powell y otros responsables de política clave creen que tres recortes de un cuarto de punto representan un seguro suficiente. Incluso si ese es el caso, no hay garantía de que Powell vaya a afirmarlo. En su conferencia de prensa de septiembre, Powell evitó adelantar indicaciones sobre tasas futuras a pesar de reiteradas preguntas.

“La Fed se está absteniendo de proporcionar orientación a futuro, diciendo que las decisiones sobre tasas se toman reunión a reunión”, dijo Kathleen Bostjancic, economista de Oxford Economics en Nueva York. “Sin embargo, si la Reserva Federal tiene la intención de poner en pausa los recortes de tasas en la reunión de diciembre, esté atento a las señales del presidente Powell en la conferencia de prensa”.

No todos los economistas estaban de acuerdo. Brian Wesbury, economista jefe de First Trust Portfolios, dijo que no esperaba tal señal porque las incertidumbres que la Fed ha esgrimido para justificar los recortes de tasas no han disminuido.

“China y Estados Unidos no han llegado a un acuerdo, Europa todavía va lenta y está débil, y el brexit no ha terminado”, dijo. “No pueden darlo por terminado porque eso argumentaría que ya han hecho lo suficiente para abordar la incertidumbre, o que la incertidumbre ya ha desaparecido y no ha desaparecido”.