Economistas recortan pronóstico de tasas en Brasil para 2026

Economistas en Brasil redujeron por primera vez desde septiembre sus previsiones de tasa de interés de cierre de 2026, a medida que la inflación desciende gradualmente y el banco central mantiene una postura restrictiva de política monetaria.

La tasa Selic caerá a 12% en diciembre del próximo año, por debajo de la estimación anterior de 12,25%, según una encuesta semanal del banco central publicada el lunes. Los analistas también redujeron su proyección de inflación para 2026 desde 4,20% a 4,18%.

Las tasas de endeudamiento de Brasil se mantienen actualmente en un máximo de casi dos décadas, de 15%, mientras los responsables de la política monetaria enfrentan una inflación muy por encima del objetivo de 3%. El aumento de los precios al consumidor se ha visto impulsado por un mercado laboral fuerte y por el gasto del gobierno antes de las elecciones presidenciales del próximo año.

La caída en las expectativas del mercado se produce mientras el banco central de Brasil conserva una de las tasas de interés reales más altas entre las principales economías.

“Está surgiendo un escenario en el que la política monetaria está teniendo efecto, pero de manera gradual, lenta y progresiva hacia nuestro objetivo”, dijo el gobernador del banco central, Gabriel Galípolo, en un evento el 12 de noviembre en São Paulo.

