EE.UU. hablará con ejecutivos de petroleras sobre reactivación de Venezuela esta semana

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, planea hablar esta semana con ejecutivos de la industria petrolera sobre la reactivación del sector energético de Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro, según una persona familiarizada con el asunto.

Wright asistirá a la Conferencia de Energía, Tecnología Limpia y Servicios Públicos de Goldman Sachs en Miami esta semana, a la que asistirán ejecutivos de Chevron Corp., ConocoPhillips y otras compañías. Chevron es la única gran petrolera que aún opera en el país sudamericano.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comprometió a resucitar el sector petrolero venezolano tras años de falta de inversión y negligencia que frenaron la producción en un país que posee una de las mayores reservas mundial de crudo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Donald Trump pidió "acceso total" al petróleo de Venezuela

Inversiones

Trump ha estimado que la recuperación requerirá miles de millones de dólares, pero no está claro cuán dispuestas estarán las empresas extranjeras a asumir tal tarea y sus riesgos inherentes.

El secretario de estado, Marco Rubio, dijo a CBS que las empresas necesitarían “ciertas garantías y condiciones” para invertir en el país.