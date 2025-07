EE.UU. levanta las restricciones al software de diseño de chips impuestos a China

La administración del presidente Donald Trump levantó los recientes requisitos de licencia de exportación para la venta de software de diseño de chips en China, mientras Washington y Pekín implementan un acuerdo comercial para que ambos países suavicen algunas restricciones sobre tecnologías críticas.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos informó a los tres principales proveedores mundiales de software de diseño de semiconductores —Synopsys Inc., Cadence Design Systems Inc. y la alemana Siemens AG— que ya no es necesario solicitar licencias gubernamentales para operar en China, según declaraciones de las empresas.

El déficit comercial de Estados Unidos registró un sorpresivo aumento en mayo

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Estados Unidos levantó restricciones de software a China

Siemens ha restablecido el acceso completo a su software y tecnología para los clientes chinos, según ha declarado la empresa, mientras que Synopsys y Cadence han afirmado que están en proceso de reanudar dichos servicios en el país asiático. El Departamento de Comercio no ha respondido de inmediato a una solicitud de comentarios sobre sus notificaciones que levantan las restricciones, que también se impusieron a pequeños fabricantes de herramientas de automatización del diseño electrónico (EDA, por sus siglas en inglés).

Funcionarios de la Casa Blanca tomaron medidas drásticas contra las ventas de EDA a China en mayo, como parte de una serie de acciones en respuesta a las restricciones de Pekín al envío de tierras raras esenciales. En virtud de un acuerdo comercial cerrado la semana pasada, Washington prometió permitir los envíos de software EDA a China, así como de etano y motores a reacción, siempre que Pekín cumpla primero su compromiso de acelerar las aprobaciones de exportación de minerales críticos utilizados en todo tipo de aplicaciones, desde turbinas eólicas hasta aviones.

La decisión de levantar las restricciones a la EDA es una señal de que el acuerdo alcanzado en Londres, que devolvería a los países a los términos del acuerdo alcanzado el mes anterior en Ginebra, se está aplicando efectivamente. Además de las ventas de software para chips, Estados Unidos permitió la semana pasada a los fabricantes de un producto petrolífero esencial transportar buques cisterna de gas a puertos chinos, y esta semana eliminó por completo los requisitos de licencia, según informaron el miércoles las empresas de etano.

Pekín también ha logrado un objetivo de alto nivel que perseguía desde hacía tiempo: Washington ha puesto sobre la mesa en las negociaciones comerciales los controles a la exportación, una herramienta de seguridad nacional considerada históricamente como no negociable.