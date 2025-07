El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, aseguró en su cuenta oficial de X que Rusia usó más de 5.000 drones y 330 misiles contra ciudades y localidades de su país durante el mes de junio. “Una cantidad tan grande de drones, bombas y misiles, especialmente balísticos, demuestra la urgencia de reforzar aún más la defensa aérea de Ucrania”, declaró el funcionario este miércoles 2 de julio.

Luego les dijo a sus socios europeos que “la única forma” de terminar la guerra es presionar al Kremlin con sanciones, y les pidió que sigan invirtiendo en su industria armamentística, porque, aunque Ucrania trabaja de forma muy activa en esa área, necesita todo el apoyo posible frente a la “magnitud del terrorismo ruso”.

"Esta escala masiva de terrorismo demuestra el rechazo flagrante de Rusia a los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos y su llamamiento a acabar con los asesinatos como primer paso hacia una solución pacífica”, escribió Sibiga.

Luego denunció que los “incesantes ataques de Rusia” tienen como blanco instalaciones civiles, especialmente escuelas, hospitales y zonas residenciales, lo que, según un informe de Naciones Unidas, hizo que las bajas entre la población civil ucraniana aumentaran un 37% en el último semestre.

“Ahora no es momento de decisiones débiles. Es momento de demostrar fuerza y enviar las señales correctas a Moscú”, cerró el ministro de Asuntos Exteriores su mensaje.

Ucrania solicitó este miércoles 2 de julio apoyo “constante” para poner fin a la guerra con Rusia, después que Estados Unidos anunciara la suspensión del envío de armas a Kiev. La administración de Donald Trump justificó su decisión por el descenso de su propia reserva de municiones. La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó que la medida respondía a su política de “poner en primer lugar los intereses de Estados Unidos”.

Sin embargo, luego se conocieron otras versiones. “Esto no es un cese de la asistencia a Kiev ni de la entrega de armas”, declaró la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, y Sean Parnell, vocero del Departamento de Defensa, aseguró que continúan “proporcionando al presidente opciones sólidas en cuanto a la ayuda militar a Ucrania, en línea con su objetivo de poner fin a esta trágica guerra”.

El anuncio de Estados Unidos se produjo en un momento muy difícil, porque Rusia está realizando una de las mayores ofensivas en territorio ucraniano en más de tres años de contienda.

Volodimir Zelenski

El presidente Volodimir Zelenski afirmó este miércoles que está trabajando con Washington para “aclarar todos los detalles” relativos a la ayuda militar que Estados Unidos pueda seguirle proporcionando a Ucrania, “incluidos componentes para la defensa antiaérea”.

En las últimas semanas, el máximo mandatario ucraniano ya le había pedido a su par norteamericano que le vendiera sistemas Patriot para contrarrestar los ataques diarios de drones y misiles rusos.

Zelenski volvió a plantearle esta cuestión a su colega estadounidense durante su último encuentro, al margen de la cumbre de la OTAN, realizado a finales de junio, pero el magnate republicano se limitó a responderle que su país “también los necesita”.

En ese contexto, Sibiga afirmó que Ucrania está dispuesta a “comprar o alquilar” sistemas de defensa antiaérea para hacer frente a “la gran cantidad de drones, bombas y misiles” enviados por Rusia contra su país.

Una fuente militar le confesó a la agencia AFP: “Actualmente, dependemos mucho de las entregas de armas estadounidenses, por mucho que Europa haga todo lo que puede. Pero lo tendremos difícil sin las municiones de Estados Unidos”.

Dmitri Peskov

El Kremlin aseguró que si Estados Unidos deja de ayudar a Kiev el conflicto terminará mucho más rápido. “Cuantas menos armas se le envíen a Ucrania, más cerca estará el fin de la operación militar especial", le dijo a la prensa el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, usando la frase tradicional en Moscú para referirse a la guerra con su vecino.

Para Shashank Joshi, experto del Instituto RUSI de Londres, la decisión estadounidense vuelve “cada vez menos probable que Rusia se moleste en negociar seriamente”; y un informe publicado en mayo por el centro de reflexión CSIS (“Center for Strategic and International Studies”) remarcó que el apoyo europeo no puede reemplazar la ayuda que Estados Unidos le brinda a Ucrania.

