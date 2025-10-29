EE.UU. recorta 13 rutas de aerolíneas mexicanas por conflicto en transporte aéreo

El Departamento de Transporte de Estados Unidos reducirá 13 rutas actuales o planificadas de aerolíneas mexicanas hacia el país, en respuesta al presunto incumplimiento de un acuerdo de transporte aéreo de 2015, anunció el secretario Sean Duffy el martes por la noche.

Una nueva orden del gobierno estadounidense cancela todos los servicios combinados —en los que las aerolíneas transportan pasajeros y carga— entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en México. La orden también congela cualquier expansión de esos servicios por parte de aerolíneas mexicanas entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, según un comunicado del departamento.

Estados Unidos revoca alianza aérea de Delta y Aeroméxico por prácticas anticompetitivas

El gobierno estadounidense también informó que propone prohibir a las aerolíneas mexicanas transportar carga en las bodegas de los aviones de pasajeros entre el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y Estados Unidos.

Las medidas representan una intensificación tras otras acciones adoptadas por Estados Unidos en julio, entre ellas exigir a las aerolíneas mexicanas presentar sus horarios ante las autoridades estadounidenses y solicitar aprobación para vuelos chárter de gran escala. La administración de Donald Trump también revocó la inmunidad antimonopolio del acuerdo entre Delta Air Lines Inc. y Grupo Aeroméxico el mes pasado, decisión que las aerolíneas están apelando actualmente.

El Departamento de Transporte alega que México ha estado violando desde 2022 el acuerdo bilateral de 2015 con Estados Unidos. Según el departamento, el país ha estado cancelando o congelando de forma ilegal vuelos de aerolíneas estadounidenses durante tres años.

“En México hay que lidiar con lo que quiere el Gobierno y Trump”

“Hasta que México deje de jugar y cumpla sus compromisos, continuaremos haciéndolos responsables”, dijo Duffy en un comunicado. “Ningún país debería poder aprovecharse de nuestras aerolíneas, nuestro mercado y nuestros pasajeros sin consecuencias”.

Duffy ha amenazado con tomar medidas contra otros países, incluidos varios en Europa, que sean hallados en violación de acuerdos con Estados Unidos.

