El Kremlin alerta sobre estricto impuesto al carbono de la UE

Natasha Doff

El principal asesor sobre cambio climático del presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió a grandes empresas que deben comenzar a prepararse para regulaciones de carbono más estrictas de la Unión Europea.

Una propuesta de la UE para introducir gravámenes fronterizos sobre productos que llegan de países con normas ambientales más flexibles podría entrar en vigor en los próximos dos años, dijo el asesor del Kremlin, Ruslan Edelgeriev, en una rueda de prensa en Moscú. A las compañías que no se adaptan les resultará difícil vender sus productos en ese mercado, dijo.

“La UE quiere impulsar estas regulaciones no porque no les gusten nuestras compañías, sino para que sus propias compañías no sobrepasen la meta de emisiones”, dijo Edelgeriev en una nueva conferencia en Moscú el jueves. “Estoy a favor de la regulación porque si no lo hacemos, seremos excluidos de los mercados externos”.

El llamado a la acción climática es inusual en el cuarto emisor más grande del mundo de gases de efecto invernadero. Desde que llegó al poder por primera vez en 2000, Putin ha alineado los intereses del Gobierno con los de las industrias de recursos naturales y el grupo de presión empresarial más grande del país rechazó el año pasado un plan para establecer objetivos de emisiones de gases de efecto invernadero.

Rusia casi ha duplicado la producción de petróleo durante ese período. Alrededor de la mitad de los ingresos presupuestarios del país provienen de los ingresos del sector de petróleo y gas, que está dominado por empresas estatales.

En público, Putin pasa de cuestionar el cambio climático provocado por el hombre a admitir que el país necesita hacer más para promover la energía renovable. Finalmente decidió ratificar el Acuerdo de París en septiembre después de años de dilatación. Menos de dos meses después, dijo que los países que adoptan políticas de cero carbono están “siguiendo su propia agenda”.

Este cambio se debe en parte a la falta de consenso entre científicos rusos sobre las causas del cambio climático y los diferentes consejos que recibe Putin, dijo Edelgeriev el jueves.

La Comisión Europea está considerando varias opciones para penalizar las importaciones de los contaminadores para evitar la “fuga de carbono”, por lo que las actividades contaminantes simplemente se trasladan a otra parte para evitar una regulación estricta. La Comisión, rama ejecutiva de la UE, presentará una propuesta el próximo año, que luego estará sujeta a enmiendas y aprobación por los 27 Gobiernos del bloque y el Parlamento Europeo.