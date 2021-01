Empleados de GameStop ganan US$11 por hora, menos que en Walmart

Olga Kharif

En una publicación de Reddit la semana pasada, un operador intradía que ayudó a impulsar las acciones de GameStop Corp. a niveles récord dijo que pasó por su tienda local y en agradecimiento entregó billetes de US$100 a los empleados. En esa misma publicación animó a otros operadores que habían visto una ganancia inesperada para que hicieran lo mismo.

“Son parte de la razón por la que las acciones subieron tanto”, publicó el operador, atrayendo 442 comentarios en respuesta.

Sin embargo, además de recibir algo de ese dinero en efectivo, los empleados de GameStop no compartirán mucho más de esas ganancias.

GameStop pasa de la ruina a multiplicar su valor gracias a Reddit WallStreetBets

En lo que va del año, los inversionistas han disfrutado de enormes ganancias en las acciones de GameStop, que el miércoles alcanzaron un máximo de cierre de US$347,51. Aunque el jueves las acciones cayeron hasta un 32%, este año han subido aproximadamente 1.200%. Mientras tanto, los empleados del minorista de videojuegos han sufrido cierre de tiendas, salarios que consideran insatisfactorios y los riesgos que conlleva el seguir trabajando durante la pandemia de covid-19.

Durante el año fiscal de GameStop, que termina en enero, está previsto que más de mil tiendas hayan cerrado. La compañía planea aumentar esa cifra el año siguiente.

Los empleados de GameStop suelen ganar alrededor de US$11 la hora, según Salary.com. Eso es menos que en Walmart. Las posiciones de ventas directas en el sitio de GameStop exigen que los candidatos tengan un diploma de escuela secundaria y seis meses de experiencia laboral regular.

En ese contexto, el alza de las acciones, impulsada por el subgrupo de Reddit llamado “WallStreetBets”, ha dejado un mal sabor de boca a algunos.

“Honestamente, apesta que a la gente le importe más cuánto suben las acciones que el hecho de que GameStop exprime a sus empleados todo lo que puede”, según un Redditor que se hace llamar Angel y que dice que trabajó en un GameStop en Texas durante 10 años.

Muchas tiendas requieren que los empleados “hagan el trabajo de dos o tres personas en un día”, dijo Ángel, quien pidió no dar su nombre real en un correo electrónico. “La mayoría no tiene descansos y hay un gran escrutinio para cumplir con los crecientes objetivos de rendimiento. Si no los logra es porque ‘no se está esforzando lo suficiente’ o ‘los objetivos son demasiado bajos’ si el empleado los alcanza”.

GameStop, con sede en el suburbio de Grapevine en Dallas, se negó a comentar sobre sus políticas para empleados.