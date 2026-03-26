Equipo de Trump analiza impacto económico si el petróleo sube a US$ 200 por guerra con Irán

Funcionarios de la administración Trump están analizando qué significaría para la economía un posible repunte de los precios del petróleo hasta los US$200 por barril, según fuentes familiarizadas con el asunto, lo que indica que a un alto nivel están evaluando las posibles consecuencias de escenarios extremos para la guerra con Irán.

Según fuentes que pidieron el anonimato, la elaboración de modelos sobre el impacto negativo que un aumento significativo en los precios del petróleo podría tener en las perspectivas de crecimiento forma parte de la evaluación periódica que se realiza en momentos de crisis y no constituye una predicción. El objetivo es asegurar que la administración esté preparada para cualquier eventualidad, incluido un conflicto prolongado.

Incluso antes de que comenzara la guerra, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, expresó preocupación de que el conflicto elevara los precios del petróleo y perjudicara el crecimiento económico, según las fuentes. Altos funcionarios del Tesoro han comunicado a la Casa Blanca su inquietud por las fluctuaciones en los precios del crudo y la gasolina durante varias semanas, según indicaron algunas de las personas.

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Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca, calificó dicho recuento de “falso” y dijo: “Si bien la administración siempre está evaluando diversos escenarios de precios e impactos económicos, los funcionarios no están examinando la posibilidad de que el petróleo alcance los US$200 por barril, y el secretario Bessent no ha estado ‘preocupado’ por las interrupciones a corto plazo de la Operación Furia Épica”.

Según afirmó, Bessent ha transmitido repetidamente “tanto su confianza como la de la administración en la trayectoria a largo plazo de la economía estadounidense y los mercados energéticos mundiales”.

Los precios del petróleo se han disparado desde que EE.UU. e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero. El crudo West Texas Intermediate (WTI) ha subido cerca de un 30%, hasta los US$91 el barril. El crudo Brent ha aumentado casi un 40% en el mismo periodo, cotizando en torno a los US$102.

La Casa Blanca dijo el miércoles que los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra continúan a pesar del rechazo público de Irán al esfuerzo del presidente Donald Trump para que se entablaran conversaciones y amenazó con nuevas acciones militares si no se llegaba a un acuerdo. El lunes, Trump fijó un plazo de cinco días para que Irán negociara un acuerdo que pusiera fin a la guerra.

La administración planeó que la campaña militar durara entre 4 y 6 semanas, según informó la Casa Blanca. El secretario de Energía, Chris Wright, dijo el 12 de marzo que un repunte hasta los US$200 por barril es “improbable”.

El crudo a US$200 sería un shock enorme para la economía mundial. En términos ajustados a la inflación, el precio ha alcanzado ese nivel solamente una vez —en el último medio siglo, en 2008, justo antes de la crisis financiera mundial—.

Incluso en niveles más bajos, Bloomberg Economics prevé que el petróleo en US$170 por barril durante unos meses impulsaría la inflación al alza en EE.UU. y Europa y frenaría el crecimiento económico.

Trump ha dicho que no le preocupa el aumento de los costos energéticos, incluso sugiriendo que son beneficiosos para EE.UU., y pronosticó que los precios del petróleo caerán drásticamente una vez que termine la guerra.

Pero la paralización casi total de los envíos a través del estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita hasta una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas, ya ha afectado a las economías de todo el mundo.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo la semana pasada que las hostilidades han avivado los riesgos inflacionarios. Otros países como Fráncfort, Londres y Japón se preparan para subir las tasas de interés desde el próximo mes.

En EE.UU., el impacto más visible ha sido un aumento del 30% en los precios minoristas de la gasolina, lo que ha anulado los descensos del último año que Trump había presentado como un logro económico clave.

Las perspectivas para la política monetaria estadounidense también se vuelven cada vez más confusas, mientras la Reserva Federal observa el impacto del aumento de los precios del petróleo en la inflación. La semana pasada, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que era demasiado pronto para evaluar los efectos de un aumento repentino en los precios del petróleo en EE.UU.