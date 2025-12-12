Oracle Corp. aplazó las fechas de finalización de los centros de datos que desarrolla para OpenAI

Oracle Corp. aplazó las fechas de finalización de algunos de los centros de datos que desarrolla para el creador de modelos de inteligencia artificial OpenAI hasta 2028, desde 2027, según personas familiarizadas con el trabajo.

Los retrasos se deben en gran parte a la escasez de mano de obra y materiales, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas al discutir calendarios privados.

Oracle firmó este año un contrato de US$300.000 millones para suministrar la potencia informática necesaria para entrenar y operar los modelos de OpenAI. Incluso con los retrasos, los plazos de los proyectos en EE.UU. siguen siendo ambiciosos para sitios que están destinados a convertirse en algunos de los más grandes del mundo.

Oracle y OpenAI no hicieron comentarios. Las acciones de Oracle cayeron hasta 6,5% tras la noticia. Bajaban 5,3% a US$188,26 a las 11:03 a.m. en Nueva York el viernes.

“Tenemos metas ambiciosas y alcanzables para el suministro de capacidad en todo el mundo”, dijo el codirector ejecutivo de Oracle, Clay Magouyrk, en una llamada de resultados esta semana. El primer centro de datos que desarrolla para OpenAI —en Abilene, Texas— avanza según lo previsto, con más de 96.000 chips de Nvidia Corp. entregados, afirmó durante la llamada.