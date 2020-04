Este pequeño país tiene mayor tasa de muertes por Covid: Gráfico

John Ainger

A pesar de tener solo 11 millones de habitantes, Bélgica ha informado de una cifra de fallecimientos por coronavirus más alta que China y la mayor tasa de mortalidad per cápita del mundo, casi cuatro veces más que la de EE.UU. Las autoridades dicen que esto se debe a que el país registra muchas muertes que en otros lugares no se asociarían a la Covid-19. Las estadísticas belgas, por ejemplo, incluyen cifras de hogares de ancianos que otros países no cuentan porque las víctimas no fueron diagnosticadas oficialmente.