Fernández anticipó que podría tomar medidas severas contra la evasión fiscal

Michael O'Boyle

El candidato presidencial Alberto Fernández sugirió que podría tomar medidas severas contra la evasión fiscal de las personas si gana las próximas elecciones del país y culpó a Mauricio Macri por favorecer a los ricos.

En una entrevista con el sitio web Infobae, Fernández dijo que Macri se ha centrado en garantizar que las empresas paguen impuestos y ha ignorado los crecientes ingresos de las personas.

Señaló que las empresas pagan impuestos, no las personas; agregó que ellas no pagan por su riqueza; y que eso debe cambiar. Dijo que lo que deben hacer es concentrarse en esos contribuyentes y pedirles ayuda, dejarlos que contribuyan, para que paguen como en otras partes del mundo.

Fernández, quien es el favorito para ganar las elecciones del 27 de octubre, no entregó detalles sobre cómo intentaría reducir la evasión fiscal. Señaló que la manera en que deben hacerlo es un tema de debate, pero que no cabe duda que debe hacerse, que eso no es un debate.

Dijo que el principal problema fiscal de Argentina eran las bajas tasas de recaudación debido al débil crecimiento económico.

Fernández derrotó a Macri en las elecciones primarias del 11 de agosto por un amplio margen, lo que provocó una venta generalizada de bonos argentinos y el peso debido a preocupaciones sobre que el país pueda incumplir su deuda en los próximos años. Fernández dijo que Argentina deberá aumentar las exportaciones y el crecimiento para poder pagar sus deudas.