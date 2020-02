Google, Facebook enfrentan nueva investigación por adquisiciones

David McLaughlin

Las gigantes tecnológicas estadounidenses enfrentan una nueva ola de escrutinio por parte de funcionarios antimonopolio, ahora que la Comisión Federal de Comercio de EE.UU. exigió información sobre sus adquisiciones de emprendimientos que pueden haber eliminado a competidores emergentes.

La FTC emitió órdenes a Google, de Alphabet Inc., Apple Inc., Facebook Inc., Amazon.com Inc. y Microsoft Corp. para obtener información sobre los términos y propósitos de las transacciones que cerraron desde principios de 2010 hasta 2019, dijo la agencia el martes.

“Las empresas de tecnología digital son una gran parte de la economía y nuestra vida cotidiana”, dijo el presidente de la FTC, Joe Simons, en un comunicado. “Esta iniciativa permitirá a la Comisión observar más de cerca las adquisiciones en este importante sector y también evaluar si las agencias federales reciben una notificación adecuada de las transacciones que podrían perjudicar la competencia”.

La medida de la FTC se produce en medio de críticas generalizadas de que los funcionarios antimonopolio han sido demasiado permisivos al permitir que las gigantes tecnológicas compren rivales y fortalezcan su dominio. Las órdenes de la agencia no apuntan a grandes negocios, sino a aquellos que eran demasiado pequeños para ser reportados a los reguladores pero que pueden haber tenido como objetivo competidores nacientes.

La agencia publicaría un “informe especial” que puede conducir a la comprensión de los mercados, las estrategias de aplicación y pautas voluntarias de la industria y mejores prácticas. Los estudios también se pueden usar en investigaciones antimonopolio, aunque no siempre tienen un propósito de aplicación de la ley, según el sitio web de la FTC.

La agencia está estudiando acuerdos tecnológicos anteriores mientras lleva a cabo una investigación antimonopolio contra Facebook. La investigación se encuentra entre varias consultas dirigidas a grandes empresas tecnológicas. El Departamento de Justicia está investigando a Facebook y Google, mientras que fiscales generales estatales también están investigando a ambas compañías.