Guerra con Irán provoca mayor crisis petrolera de la historia, afirma la AIE

La guerra con Irán está provocando una perturbación sin precedentes en los mercados petroleros, al afectar el 7,5% de la oferta mundial y una porción aún mayor de las exportaciones, dijo la Agencia Internacional de la Energía.

“La guerra en Medio Oriente está creando la mayor interrupción de suministro en la historia del mercado global de petróleo”, señaló la AIE en su informe mensual el jueves. El día anterior, sus miembros acordaron liberar una cifra sin precedentes de 400 millones de barriles de reservas de emergencia en un intento por calmar el mercado.

Los precios del petróleo se dispararon después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán el 28 de febrero, lo que llevó a los petroleros a detener el tránsito por el estratégico estrecho de Ormuz. Los flujos a través del paso, por donde el año pasado circularon 20 millones de barriles diarios de crudo y productos derivados, han caído más del 90%, según estimaciones de la AIE.

El conflicto reducirá la oferta mundial de petróleo en 8 millones de barriles diarios este mes, indicó la AIE. El alza de precios resultante, las cancelaciones de vuelos y la incertidumbre económica también están afectando la demanda, agregó la agencia, al recortar en aproximadamente 25% su previsión de crecimiento del consumo global este año a 640.000 barriles diarios. Es la cifra más baja desde que introdujo proyecciones para este año en abril pasado.

El crudo Brent volvió a superar los US$100 por barril en Londres el jueves después de que dos petroleros fueran alcanzados en aguas iraquíes y Omán evacuara su principal terminal de exportación de petróleo.

Si bien Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos pueden desviar parte de sus exportaciones por rutas alternativas, el cierre efectivo del estrecho ha obligado a los productores del Golfo a dejar de producir cerca de 10 millones de barriles diarios en total, según la agencia.

El shock de oferta ha reducido en poco más de un tercio las proyecciones de la AIE para un superávit global en 2026, hasta unos 2,4 millones de barriles diarios.

Antes de la crisis, la AIE proyectaba un excedente récord de petróleo para este año, ya que el aumento de la oferta en América —impulsado por Estados Unidos, Canadá, Guyana y Brasil— superaba el crecimiento del consumo.

Las pérdidas de producción en Medio Oriente están siendo compensadas por un mayor bombeo de productores fuera de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, así como por incrementos de miembros de OPEP+ como Kazajistán y Rusia, indicó la AIE.

El cierre de Ormuz también pone en riesgo cerca de 4 millones de barriles diarios de capacidad regional de refinación, señaló la agencia. Las restricciones en la disponibilidad de materia prima limitan la capacidad de otras regiones para compensar la escasez, lo que plantea riesgos particulares para el suministro de diésel y combustible para aviones.

El miércoles, el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, anunció que los miembros del organismo —que agrupa a 32 naciones de OCDE— liberarán 400 millones de barriles de reservas de emergencia. No se especificaron detalles clave sobre el ritmo ni la duración de las liberaciones previstas.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo que el país desplegará 172 millones de barriles de ese total desde su Reserva Estratégica de Petróleo, aunque tomará unos 120 días completar la entrega.

