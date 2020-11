¿Hacia dónde se dirige el populismo de Trump?: Francis Wilkinson

Frank Wilkinson

El populismo del presidente Donald Trump siempre ha sido electoralmente específico. Invoca un gran concurso nacional de “nosotros contra ellos”, enfrentando a los “verdaderos estadounidenses” del centro blanco contra las hordas urbanas más oscuras. Pero a medida que el asalto de Trump a los resultados electorales alcanza su clímax tragicómico, se centra en los únicos lugares que alguna vez consideró dignos de mención: los estados cambiantes.

En un puñado de estados políticamente ambidiestros, el carnaval legal de Trump ha afirmado sus reclamos y sufrió su merecido. El resto de la tierra de MAGA (Make America Great Again, el lema de Trump) son actores secundarios en este drama, alistados simplemente para seguir financiando el circo. En ninguna parte es esto más evidente que en California.

No se sabría por el mapa político, pero California es la tierra de MAGA por excelencia. Casi 6 millones de californianos votaron por Trump en 2020. Recibió más votos en California que en Texas o Florida. Pero California no es un estado decisivo. Entonces, cuando sufría incendios forestales este año, el instinto de Trump no fue ofrecer asistencia federal, sino castigar a los californianos, incluidos sus seguidores, por no haberle entregado los votos electorales.

“Nos dijo que dejáramos de dar dinero a las personas cuyas casas se habían incendiado porque estaba furioso de que las personas en el estado de California no lo apoyaban, y políticamente no era una base para él”, contaba Miles Taylor, un exfuncionario de Trump en el Departamento de Seguridad Nacional, en una votación republicana contra Trump por video.

Como ha señalado Ronald Brownstein, la política de Trump se entiende mejor como una guerra contra los estados azules. “Está utilizando las herramientas de la autoridad nacional para avanzar en las prioridades del EE.UU. rojo, mientras debilita la capacidad del EE.UU. azul para impedirlo”, escribió Brownstein en Atlantic en mayo. “Desde la oficina que simboliza la unidad nacional, Trump busca una forma de secesión del propósito común”.

Trump prodigó ayuda sin precedentes a los agricultores que viven en lugares políticamente útiles como Iowa. Pero nunca hizo un esfuerzo por expandir su coalición. Mientras tanto, su indiferencia hacia el covid-19 seguramente estuvo influenciada por las identidades políticas de los estados donde se convirtió por primera vez en una plaga: California, Nueva York y Washington. Hay millones de partidarios de Trump en esos estados, pero con sus votos electorales fuera del alcance de Trump, ¿por qué molestarse en ayudar?

El mapa electoral, y la necesidad de Trump de aumentar el número de votos blancos dentro de estados codificados por colores, siempre han formado los límites de su panorama político. Los esfuerzos de litigio de la campaña de Trump para excluir los votos de ciudades enteras han dado auge a la condena de la política racial de Trump. Pero en este caso, las ciudades son simplemente palancas útiles para privar de derechos a estados enteros.

Si los votos de Detroit se destrozan, lo mismo pasa con los de Míchigan. Y si los votantes de Míchigan pueden ser subvertidos, y también los de otros estados cambiantes, entonces toda una nación, incluida la tierra de MAGA, puede ser despojada de su democracia.

A cambio de rendir la democracia estadounidense, Trump ofrece a sus seguidores el tipo de baratijas emocionales que se encuentran en abundancia en uno de sus mítines. “La izquierda te odia, Francis”, me dijo Trump a mí y a millones de personas en su lista de correo electrónico la semana pasada. “Quieren mantenerte ABAJO y SILENCIOSO porque te tienen miedo a ti y a todo lo que representas”.

Esa es la oferta. Un montón de resentimiento es poco menos que un nuevo acuerdo o un acuerdo perfecto, o cualquier otro acuerdo, como compensación por al menos una democracia ligeramente deshilachada. Pero es evidencia de cuán robusto es el mercado para la mercancía psíquica de Trump. Y sugiere cuán débil es el apego a un futuro democrático dentro de algunos recintos de MAGA.