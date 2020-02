Huawei explora startups en Europa para su cadena de suministro

Helene Fouquet y Giles Turner

Huawei Technologies Co. está en conversaciones sobre inversión en nuevas empresas tecnológicas europeas y contribución a la investigación en un intento por asegurar su cadena de suministro a medida que aumentan las tensiones con Estados Unidos, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

En las últimas semanas de 2019, ejecutivos de Huawei visitaron startups y empresas de capital de riesgo en países como Alemania y Francia, dijeron. Las compañías discutieron colaboraciones comerciales y posibles inyecciones de efectivo a cambio de participaciones de capital, dijeron las personas, pidiendo no ser identificadas porque las conversaciones son privadas.

No se han tomado decisiones finales y Huawei podría decidir no realizar ninguna inversión, dijeron las personas. Un portavoz de Huawei no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Huawei ha optado rápidamente por la autosuficiencia a medida que las sanciones estadounidenses ponen en peligro una cadena de suministro global cuidadosamente orquestada. El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha criticado reiteradamente a China y sus empresas, incluida Huawei, haciendo alusión a temas de espionaje industrial, seguridad nacional y robo de propiedad intelectual. Ha limitado su acceso al mercado estadounidense y a proveedores estadounidenses, al tiempo que presionó a aliados desde Japón hasta Países Bajos para que revisen las políticas hacia el gigante asiático.

La empresa ha mostrado transparencia sobre su deseo de trabajar en estrecha colaboración con investigadores en Europa. Pero cualquier inversión mayor podría ser objeto de escrutinio. El Reino Unido reveló esta semana prohibiciones parciales para equipos Huawei en redes 5G de alta velocidad. Orange SA, antiguo monopolio telefónico francés, dijo el viernes que no incluiría a Huawei en infraestructura inalámbrica futura.

Bajo el presidente Emmanuel Macron, el Estado francés ha agregado inteligencia artificial y semiconductores a la lista de sectores bajo la ley de regulación de inversiones extranjeras. La ley permite que el Estado revise, bloquee o exija revisiones gubernamentales en cualquier inversión en entidades que formen parte de la lista, lo que abarca las comunicaciones al espacio.

Las reglas de fusión del Reino Unido introducidas en 2018 aumentaron el escrutinio de los acuerdos tecnológicos por motivos de seguridad nacional. El Ministerio de Economía de Alemania también dijo en noviembre que planeaba endurecer la regulación que cubre la adquisición de empresas de alta tecnología por parte de empresas no pertenecientes a la UE.

Aún así, Huawei ya tiene una colección de pequeñas inversiones en Europa. En 2014, la compañía china realizó su primera inversión en el Reino Unido, comprando una participación en la compañía de semiconductores XMOS, mientras que en 2010 la firma belga de tecnología inalámbrica Option vendió la compañía de semiconductores M4S a Huawei por 8 millones de euros (US$8,9 millones).

La compañía también dijo que pondrá 20 millones de libras (US$26 millones) para desarrolladores de aplicaciones británicos y así alentarlos a escribir software para su plataforma interna de teléfonos inteligentes, HarmonyOS. Es parte de un programa global de desarrolladores de US$1.500 millones que fue anunciado el año pasado.

Huawei también está desarrollando su rama europea de investigación y desarrollo después de decidir en noviembre trasladar su negocio de investigación en EE.UU. a Canadá. Actualmente está construyendo un nuevo laboratorio en Cambridge, un centro tecnológico del Reino Unido, que albergaría a 350 empleados.