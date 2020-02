Industria mexicana a AMLO: Por favor, no elimine los “puentes”

Andrea Navarro y Lorena Ríos

Si no está roto, no lo repare. Eso es lo que la industria turística de México le está diciendo al presidente Andrés Manuel López Obrador después de que propusiera cancelar los fines de semana largos a partir del próximo año escolar.

AMLO, como se conoce al presidente, quiere que los días festivos se celebren en el día en que realmente ocurrieron para aumentar su importancia histórica. Desde hace muchos años, México ha trasladado los feriados que caen a mitad de semana a los lunes o los viernes para que la gente pueda disfrutar de un fin de semana largo, conocido como “puente” en el país.

Eliminar esto afectaría la economía y la industria del turismo, dijo en un comunicado José Manuel López, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur). Los fines de semana largos son cuando la gente puede viajar a lugares cercanos dentro del país, dijo, y es cuando los servicios de transporte, restaurantes y hoteles registran importantes alzas en los flujos de efectivo.

“Estamos haciendo muchas cosas para que no deje de haber turismo, pero está creciendo el turismo”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina el jueves. “Estamos limpiando las playas del Caribe, que no haya sargazo; vamos a construir el Tren Maya, estamos trabajando para que haya seguridad en las carreteras. Creo que no va a afectar, al contrario, nos afecta si olvidamos nuestro pasado”.

López, de Concanaco, dijo que los fines de semana largos también les permiten a los trabajadores aliviar un poco el estrés y volver a trabajar recargados. México solo tiene siete feriados oficiales por año, uno de los países que menos festivos tiene en el mundo.