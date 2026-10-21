Irán exige a EE.UU. levantar bloqueo para demostrar que busca la paz

Irán dijo que Estados Unidos debe levantar su bloqueo naval y demostrar que se toma en serio poner fin a la guerra por la vía diplomática, mientras el estancamiento de las conversaciones y las crecientes amenazas de ambas partes alimentan el temor a un regreso a un conflicto abierto.

“Irán está dispuesto a darle otra oportunidad a la diplomacia si vemos pruebas contundentes de un deseo sincero por parte de EE.UU. de alcanzar una solución justa y honorable para poner fin de forma permanente a este conflicto”, escribió el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, en una columna de opinión en el Financial Times.

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En una entrevista previa con medios iraquíes, Araghchi instó a EE.UU. a volver al Memorando de Entendimiento de Islamabad, firmado en junio pero que rápidamente se vino abajo. Según ese acuerdo, Irán aceptó reabrir el estrecho de Ormuz y EE.UU. debía levantar el bloqueo naval, liberar fondos iraníes congelados procedentes del petróleo y eliminar sanciones.

“Si cumplen estas condiciones, deben saber que el estrecho se abrirá por completo y, después de eso, celebraremos nuevas rondas de negociaciones hasta alcanzar un acuerdo final”, dijo.

EE.UU. ha mostrado poco interés en volver al memorando de junio. Desde su colapso, Washington ha intensificado la presión económica sobre Teherán y ha vuelto a centrar su atención en el programa nuclear iraní, ampliando la distancia entre ambas partes.

El petróleo Brent superó los US$110 por barril el miércoles, mientras los ataques contra embarcaciones en el estrecho seguían alterando el tráfico por la vía marítima.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha planteado con frecuencia en las últimas semanas la amenaza de nuevos ataques contra Irán, sugiriendo que podría reanudar los bombardeos después de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

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Eso ha dejado las conversaciones estancadas y ha alimentado el temor entre los líderes iraníes de que, sin una garantía concreta de EE.UU. de reducir las tensiones, Washington vuelva a las negociaciones con la intención de reanudar los ataques militares.

Funcionarios iraníes han hablado repetidamente en los últimos días sobre la desconfianza entre ambas partes. Tanto la guerra de junio de 2025 como el conflicto actual fueron iniciados por Israel y EE.UU. en medio de conversaciones de alto nivel entre Teherán y Washington.

“Nuestra nación hoy no confía en Estados Unidos y cree que, si negociamos, nos atacarán de nuevo”, dijo el presidente Masoud Pezeshkian al jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, uno de los principales mediadores entre ambas partes, durante una visita a Teherán el martes.

En declaraciones realizadas el miércoles, Pezeshkian dijo que Irán y EE.UU. pueden “sentarse juntos y hablar” cuando EE.UU. “reconozca los derechos del pueblo iraní y deje de intimidar y agredir”.

“Dado que la Casa Blanca no ha mostrado voluntad de alcanzar un entendimiento sobre cómo avanzar, al tiempo que amenaza con más violencia, hay pocas razones para esperar avances ahora”, escribió Araghchi en su columna de opinión en el Financial Times.

La vía diplomática, en jaque

Las amenazas de Trump de reanudar los ataques aéreos contra la República Islámica han llevado a funcionarios iraníes, a su vez, a prometer represalias contra infraestructura en países árabes del Golfo si son atacados.

Los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán han matado a miles de iraníes, mientras decenas de personas han muerto en ataques iraníes con drones y misiles contra aliados de EE.UU. ricos en petróleo en el golfo Pérsico. La guerra provocó una crisis en el suministro y los precios de los combustibles, mientras el transporte marítimo por el estrecho de Ormuz sigue gravemente obstaculizado por el tenso enfrentamiento.

“A menos que cambien rápidamente su manera de actuar, pronto terminaremos el trabajo”, dijo Trump la semana pasada al respaldar al primer ministro Benjamin Netanyahu de cara a las próximas elecciones israelíes.

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Las especulaciones sobre planes conjuntos de ataque de EE.UU. e Israel aumentaron el martes después de que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, realizara una visita no anunciada a Israel y se reuniera con Netanyahu.

“Debemos completar la eliminación del régimen iraní”, dijo el líder israelí en un discurso durante la inauguración de una universidad el martes, según un comunicado del gobierno.

“Porque mientras exista, incluso si está golpeado, magullado y debilitado, es tan fanático que volverá a intentar hacer lo que hizo hace un año, algo que impedimos: producir bombas nucleares y reconstruir el eje”.