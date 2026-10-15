El ejército estadounidense está preparado para atacar la infraestructura energética y las instalaciones nucleares iraníes con la llamada "Madre de todas las bombas" si el presidente Donald Trump da luz verde, según un informe reportado por la CNN.

Se trata de la bomba de explosión aérea masiva GBU-43/B, conocida por su acrónimo en inglés, MOAB, en un juego de palabras que coincide también con "Mother Of All Bombs". Es el arma no nuclear más grande y poderosa del arsenal militar de Estados Unidos. Pesa 9.525 kilos y está diseñada para destruir objetivos en un radio amplio.

El presidente Donald Trump había prometido no atacar Irán antes de las elecciones de medio término.

Funcionarios estadounidenses declararon a CNN que el ejército se estaba preparando para usarla contra las infraestructuras estratégicas iraníes, en una escalada del conflicto.

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CNN también informó que no hay certezas sobre los resultados del uso de esta arma: "Existen dudas sobre su eficacia para alcanzar cualquiera de los objetivos estratégicos declarados por Trump o para inclinar la balanza de la guerra”.

Trump, empantanado en Medio Oriente en plena campaña electoral

Este es un momento muy particular para mostrar poderío militar, ya que Donald Trump está embarcado en una gira de mitines políticos a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos. Busca conseguir votos para el partido republicano en las próximas elecciones legislativas del 3 de noviembre, que pueden leerse como un plebiscito a su gestión. Las encuestas muestran que su popularidad está en caída, y que la situación de la guerra de Medio Oriente no ayuda.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ve su popularidad afectada por el conflicto en Medio Oriente.

El conflicto con Irán se encuentra estancado. Cuando Estados Unidos e Israel bombardearon Irán el 28 de febrero, Donald Trump prometió a su país que el conflicto sería rápido. Casi ocho meses después, no parece dar señales de acercarse a su resolución. El estratégico estrecho de Ormuz continúa en disputa, y el precio del petróleo sigue alto. En cada aparición pública, Trump vuelve a repetir que "terminará pronto", pero no resulta convincente.



El 8 de octubre, Trump afirmó que Estados Unidos no lanzaría nuevos ataques contra Irán antes de las elecciones de medio término, aludiendo a las conversaciones militares en curso con funcionarios iraníes, aunque dejó abierta la posibilidad de nuevas acciones tras esa fecha. Ahora, la información de este reporte revelado por CNN muestra que el ejército está preparado para apretar el botón rojo en cualquier momento.

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