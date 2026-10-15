Brasil aprobó la reducción de semana laboral y Lula espera que esto mejore sus números y le permita ganarle a Bolsonaro en el balotaje

Este miércoles, el Congreso brasileño aprobó, por 75 votos a favor y con solo uno en contra, una reducción de la semana laboral, una de las grandes apuestas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para achicar su desventaja frente al derechista Flávio Bolsonaro en el balotaje del próximo 25 de octubre.

Esta medida establece dos días de descanso remunerado en lugar de uno, como ocurre en la actualidad, y baja de 44 a 40 horas el límite de horas semanales trabajadas.

Lula Da Silva

Así completa su trámite legislativo tras haber sido aprobada en mayo por la Cámara de Diputados. El relator del proyecto en el Senado, Omar Aziz, expresó: “Desde la Constitución de 1988, estoy seguro de que es la mayor conquista de los trabajadores brasileños”.

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Luego de la votación, un grupo de senadores entonó cánticos en favor de Lula da Silva porque este proyecto fue una de las banderas de las últimas manifestaciones multitudinarias de apoyo a la reelección del actual presidente.

Flávio Bolsonaro

La reacción de Lula ante la aprobación de la ley

En un video que subió a sus redes sociales, Lula expresó: “Estoy seguro de que un logro como este jamás será revocado, porque no fue una victoria burocrática, sino que surgió de las calles y del anhelo histórico de los trabajadores”.

Flávio Bolsonaro, que había definido inicialmente la propuesta como “oportunista” terminó votando a su favor. Lula lo cuestionó por su cambio de postura: “Es importante tener en cuenta que nuestros adversarios decidieron ayer que van a votar a favor. Quieren votar por oportunismo electoral”.

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El día antes de la votación, Bolsonaro afirmó: “Estoy recorriendo Brasil, la mayoría de los trabajadores brasileños quieren el fin del 6x1, así que voy a votar a favor del fin del 6x1”.

Aunque el actual presidente perdió la primera vuelta del 4 de octubre con el 45% de los votos, frente al 47% de Flávio Bolsonaro, integrantes de su campaña afirman, según la Agencia AFP que confía en que la aprobación de este proyecto le permita mejorar sus números.

Según una encuesta del instituto Quaest que se conoció este miércoles, Flávio Bolsonaro tiene el 46% de las intenciones de voto, contra el 44% de Lula.

HM