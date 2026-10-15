Elecciones en Brasil: denuncian que Meta censura a los partidarios de Lula y favorece a los de Bolsonaro

Faltando menos de dos semanas para las elecciones, el actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, influencers y organismos independientes acusan a Meta y sus plataformas de redes sociales de beneficiar a su rival de derecha, Flávio Bolsonaro.

Según The New York Times, el mandatario y grupos que chequean las redes sociales denuncian que los resultados de búsqueda no muestran a los activistas progresistas, que los videos que cuestionan al hijo de Jair Bolsonaro son eliminados sin ninguna explicación y que las publicaciones donde se elogia a Lula alcanzan a muchas menos personas.

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Los encargados de la campaña del actual presidente brasileño presentaron el pasado sábado una denuncia ante el tribunal electoral de su país donde aseguran que “el escenario es el de una plataforma que practica de forma ilegal una selectividad algorítmica, en medio de una intensa contienda presidencial”.

Por su parte, Meta rechazó estas denuncias y, en la respuesta que presentó al tribunal, aseguró que “no trabaja para favorecer o perjudicar candidaturas”, explicando que si hubo hechos desfavorables para Lula se debieron a errores involuntarios o fallas técnicos.

Y agregó que “resulta lamentable que se usen problemas técnicos menores para crear una narrativa política”.

Las denuncias contra Meta

Según el medio antes citado, tras el triunfo de Bolsonaro durante la primera vuelta electoral, los seguidores de Lula decidieron usar las redes sociales para invertir ese resultado y permitir que el actual presidente sea reelecto.

En ese contexto, las redes sociales se han llenado de videos con fuertes cuestionamientos contra el candidato de la derecha; sin embargo, varios cibernautas denunciaron que estas grabaciones tuvieron muy pocas interacciones y fueros víctimas de fallos “extraños”, incluyendo la habilitación del botón que permite compartir contenido.

Además, según el medio antes mencionado, en su denuncia presentada ante el tribunal electoral de Brasil, los encargados de la campaña electoral de Lula acusan a Meta de sacar publicaciones de la cuenta oficial del mandatario y de las de sus aliados.

La realidad es que, a fines del mes pasado, poco antes de la primera vuelta electoral, Meta bloqueó temporalmente las cuentas de publicidad pagada de Lula en Instagram y Facebook por supuestas infracciones a sus normas. Cuando el tribunal le preguntó por este tema, la empresa aseguró que la suspensión duró apenas una hora y todo se originó por un error involuntario.

Por otro lado, esta semana, CTRL + Z, una organización brasileña independiente sin fines de lucro, dio a conocer un informe donde denuncia haber encontrado 1.088 casos de censura electoral, suspensiones de cuentas y restricciones en el alcance en las diferentes plataformas propiedad de Meta. Y finalizó denunciando que estas medidas afectaron mucho más a Lula que a Bolsonaro.

En ese contexto, un periodista mostró imágenes donde se veía cómo el agente de inteligencia artificial (IA) de WhatsApp, la plataforma de mensajería propiedad de Meta, se negaba a producir imágenes de Lula, pero si aceptaba hacerlas cuando se le solicitaban imágenes de Bolsonaro.

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Según Folha de Sao Paulo, cuando le consultaron sobre esta diferencia, Meta AI reconoció la inconsistencia. “Sé que parece incoherente, ya que el de ‘Flavio 22’, con el mismo estilo, se generó hace poco, y entiendo por qué esto da la impresión de que hay un sesgo. No es mi intención hacer uno y no el otro”, contestó, y culpó a un filtro automático de seguridad que puede bloquear el nombre de un político y permitir el de otro de forma inconsistente. Consultada al respecto, Meta todavía no dio ninguna opinión.

Por su parte, Álvaro Marzochi, un influencer que apoya al actual presidente, decidió crear una cuenta nueva en Instagram para comprobar la supuesta neutralidad de la red social. De acuerdo a su relato, Instagram le mostró, de manera automática, posteos que elogiaban a Bolsonaro y luego le recomendó cuentas de derecha afines a este candidato.

Las sospechas aumentaron cuando Luís Felipe Rissati Faria publicó un video declarando, de forma irónica, su voto por Bolsonaro, mientras sonaba de fondo un tema cuestionando al candidato. La grabación logró, con suma rapidez, 14 millones de reproducciones.

Además, según The New York Times, el presidente del tribunal electoral respondió a una solicitud de Flávio Bolsonaro solicitando que cerraran un canal de WhatsApp usado para movilizar a los seguidores de Lula en las redes sociales que ya contaba con más de 4 millones de suscriptores.

El magistrado Kássio Nunes Marques indicó que el canal difundía falsedades y, por ese motivo, le ordenó a Meta que lo eliminara; sin embargo, su fallo fue impugnado por otro miembro del tribunal, por lo que el canal fue suspendido de forma temporal y luego se le permitió que reanudara sus actividades.

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La Agencia AFP informó que este miércoles 14 de septiembre, el secretario de comunicación del Partido de los Trabajadores (PT), Éden Valadares, anunció que “llegó la hora de denunciar (a Meta) ante la comunidad internacional, empezando por la OEA”.

Y agregó que se trata de una “orientación” del propio Lula ya que “Meta no logra demostrarnos que esto (las restricciones) es fruto de la casualidad”.

La campaña de Lula además convocó para este jueves una reunión con observadores internacionales de la elección para discutir la presunta interferencia.