RDC: Lula y Flávio Bolsonaro, separados por apenas dos puntos en las encuestas de cara a las elecciones en Brasil

En una nueva edición de Ronda de Corresponsales (RDC) por la pantalla de +Perfil, la analista, Eleonora Gosman, se refirió al escenario electoral brasileño, el impacto del endeudamiento de los hogares y la recuperación parcial de Lula da Silva entre sectores de la clase media. Las últimas encuestas muestran una disputa ajustada frente a Flávio Bolsonaro.

El endeudamiento de los hogares y el costo de vida se convirtieron en factores centrales para comprender el escenario político de Brasil. “Cuando a vos te toca en el bolsillo, todos sabemos la famosa frase de Clinton, que la hemos repetido a lo largo del programa en algunas ocasiones, es la economía estúpido, esta es la realidad”, sostuvo Gosman.

Sin embargo, la periodista advirtió que el panorama electoral no depende exclusivamente de la economía. “Ahora, también es cierto que no todo es la economía”, señaló, antes de referirse a las medidas impulsadas por el mandatario para responder a las dificultades de la población.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lula y Flávio Bolsonaro: una diferencia de dos puntos

Gosman explicó que las últimas encuestas disponibles reflejan una distancia reducida entre Lula y Flávio Bolsonaro. “Entonces, ¿qué es lo que dan en promedio? Te dan en promedio una distancia a favor de Flavio que está en el orden de la misma distancia que le sacó a Lula en la primera vuelta. Entre dos y uno coma ocho puntos para arriba de Lula”, afirmó en +Perfil.

La periodista también mencionó un sondeo de PoderData que ubicaba a Lula con el 51% de la intención de voto y a Flávio con el 49%. “Lo que tenemos es una estabilización en lo que estaba después de haber tenido una diferencia grande cuando terminaron las elecciones”, explicó.

Las manifestaciones estudiantiles y la disputa por la clase media

Uno de los movimientos que destacó Gosman fue la organización de manifestaciones nacionales impulsadas por estudiantes. “Creo que fue una decisión de la campaña de Lula darle lugar yo te diría que privilegiado a los estudiantes”, afirmó.

Y explicó el objetivo político de esa estrategia: “Sobre todo porque quieren conquistar esa parte, primero, la parte de la juventud que representan ellos, y segundo, parte de la clase media, no nos engañemos”.

Para la periodista, la composición de las movilizaciones mostró que ese sector social no está completamente alineado con la oposición. “Eso también pone de relieve que la clase media no está cien por ciento con Flavio, ni mucho menos”, sostuvo.