RDC: la Iglesia anglicana debate una reparación histórica por su vínculo con la esclavitud

La Iglesia Anglicana atraviesa una controversia interna por su relación histórica con la esclavitud y la posibilidad de impulsar medidas de reparación para los descendientes de las personas esclavizadas. La discusión enfrenta a quienes consideran necesario reconocer esa responsabilidad histórica con sectores conservadores que cuestionan la iniciativa y sostienen que los recursos deberían destinarse a otras necesidades de la institución.

En Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, la corresponsal en Reino Unido, Marta Núñez, detalló los argumentos de ambos sectores y señaló que la polémica podría profundizar las divisiones dentro de la Iglesia. Entre las propuestas mencionadas figura una inversión de alrededor de un millón de libras en actividades de reconocimiento histórico y apoyo a descendientes de esclavos, incluidos integrantes de la comunidad afrobritánica.

La reparación histórica por la esclavitud divide a la Iglesia Anglicana

El debate gira en torno a la responsabilidad de la Iglesia Anglicana por sus vínculos con el comercio de esclavos y por las ganancias asociadas a ese sistema. Según Núñez, un sector de la institución considera que corresponde reconocer ese pasado y promover acciones que contribuyan a reparar sus consecuencias.

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La corresponsal recordó que la iniciativa fue impulsada en 2007 por el entonces arzobispo de Canterbury y que su sucesor también calificó esa relación histórica como una deuda moral. La discusión plantea si las instituciones religiosas deben adoptar medidas concretas frente a hechos que fueron legales en su época, pero que hoy son considerados una grave injusticia.

En ese sentido, Núñez resumió uno de los dilemas centrales de la controversia: "Lo legal no es siempre moral". La frase sintetiza la diferencia entre la legalidad histórica del sistema esclavista y la evaluación ética que se hace actualmente de sus consecuencias.

Un millón de libras para iniciativas de reparación

Entre las medidas planteadas por el sector favorable a la reparación figura destinar cerca de un millón de libras a distintas iniciativas. El objetivo sería promover actividades de reconocimiento del pasado esclavista y apoyar a descendientes de personas esclavizadas que viven en Reino Unido.

La propuesta busca vincular la revisión histórica con acciones concretas hacia comunidades que continúan formando parte de la sociedad británica. El debate, sin embargo, no se limita al monto de la inversión, sino que también involucra la responsabilidad que debe asumir una institución religiosa frente a su pasado.

Los sectores críticos rechazan que la Iglesia destine fondos a ese propósito y cuestionan que se priorice una reparación histórica por encima de otros problemas internos. Entre sus argumentos aparecen las necesidades de mantenimiento de capillas y la búsqueda de nuevas formas de acercar a los jóvenes a la religión.

El argumento de los sectores conservadores y la legalidad de la época

Uno de los argumentos de quienes se oponen a la iniciativa es que la esclavitud estaba permitida legalmente cuando se desarrolló buena parte del comercio. Según el relato de Núñez, un pastor anglicano conservador describió el reclamo como una forma de "la tiranía de una culpa imaginaria".

La discusión también remite al papel de los intereses económicos que participaron del sistema esclavista. Durante el segmento se mencionó a la South Sea Company como una de las compañías vinculadas a ese comercio y se recordó la participación de sectores con intereses económicos en el negocio.

La controversia enfrenta, así, dos formas de interpretar la historia institucional. Mientras un sector considera que la responsabilidad histórica exige algún tipo de reparación, el otro sostiene que no corresponde destinar recursos actuales a compensar hechos ocurridos en un contexto legal diferente.

La abolición de la esclavitud y el peso del pasado británico

Núñez repasó dos momentos legislativos relevantes en la historia británica: la prohibición del comercio de esclavos en 1807 y la abolición de la esclavitud en 1833. La corresponsal remarcó que la primera medida no significó la liberación inmediata de quienes ya estaban sometidos a ese sistema.

También señaló que, pese a los cambios legales, el tráfico ilegal continuó. En ese recorrido histórico, mencionó la relación de ciudades portuarias como Liverpool y Bristol con el comercio de esclavos y sostuvo que el fin de la legalidad no implicó la desaparición inmediata de las prácticas vinculadas a ese negocio.

Estos antecedentes forman parte del contexto en el que se desarrolla la discusión actual sobre la reparación. La disputa no se limita a evaluar decisiones del pasado, sino que plantea qué lugar debe ocupar esa historia en la identidad y las responsabilidades contemporáneas de la Iglesia.

El temor a un cisma dentro de la Iglesia Anglicana

La controversia también genera preocupación por sus posibles consecuencias para la unidad de la institución. Durante el intercambio, Núñez señaló que existe temor a una división interna, en un contexto en el que la Iglesia Anglicana conserva un vínculo estrecho con la historia política del Reino Unido y con la monarquía.

La corresponsal destacó que la discusión tiene una dimensión que excede lo religioso, porque se relaciona con la identidad nacional, la historia económica y la manera en que el país interpreta su pasado imperial. La tensión entre reparación histórica y necesidades actuales se convirtió, de ese modo, en un conflicto sobre los valores que la institución quiere representar.