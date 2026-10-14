RDI: la informalidad laboral en Argentina ya alcanza al 45% de los trabajadores

La informalidad laboral pasó del 41,4% al 45% entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2026. La especialista en datos, Sol Clemente, pasó por Ronda de Investigación (RDI) en +Perfil y analizó los datos del Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional de Rosario y advirtió sobre el crecimiento del cuentapropismo y las desigualdades entre las provincias.

Según el informe, elaborado a partir de datos del INDEC, “Entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2026, la informalidad medida sobre el universo total de ocupados pasó del 41,4% al 45%, es decir, entre 2023 y 2026”, detalló Sol Clemente.

Cuentapropismo e informalidad: dos fenómenos en crecimiento

Uno de los aspectos centrales del informe es el crecimiento del trabajo por cuenta propia. Clemente explicó que se trata de personas que no tienen un salario fijo y trabajan según las contrataciones que reciben. “¿Y cómo podemos medir quiénes son informales de los cuentapropistas? Básicamente, quienes están por fuera del monotributo”, señaló en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

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La informalidad también alcanza a los trabajadores en relación de dependencia. En esos casos, el indicador se identifica a partir de la falta de aportes jubilatorios por parte del empleador. “Entonces, dentro de ese mundo de los asalariados que van todos los días al trabajo, de lunes a viernes o de lunes a sábados, también hay personas que están dentro de la informalidad”, explicó.

Las diferencias regionales: Formosa, el conurbano y el sur

Los datos también reflejan fuertes desigualdades geográficas. Entre los indicadores destacados, Clemente señaló que el 87,9% de las personas ocupadas en Formosa Capital son cuentapropistas, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registra el nivel más bajo de esta modalidad laboral.

En el conurbano bonaerense, el 70,2% de quienes trabajan por cuenta propia lo hacen en la informalidad. Para el conjunto de la población urbana del país, la proporción llega al 65,8%. “Ahora, en la población urbana, es decir, de todo el país, el 65,8% de los que trabajan por cuenta propia están también en la informalidad”, afirmó.

En cuanto a la informalidad total, la periodista identificó a San Juan y Tucumán entre las zonas con mayores niveles, mientras que los valores más bajos se encuentran en el sur del país, especialmente hacia Ushuaia: “Esto claramente se ve en la informalidad que estamos observando y en la diferencia que hay en la misma Argentina, es el mismo país, pero cómo cambia el trabajo entre las provincias del norte y las provincias que se encuentran al sur”.