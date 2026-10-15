Mueren 27 alumnos y un profesor al derrumbarse el techo de un colegio en Pakistán

Veintisiete alumnos y un profesor murieron este jueves al derrumbarse el techo de un colegio en Peshawar, en el noroeste de Pakistán, informó un alto cargo de un hospital local.

Más de 30 personas resultaron heridas en el accidente, de las cuales seis se encuentran en estado crítico, añadió a la AFP Asim Khan, del hospital Lady Reading de Peshawar.

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