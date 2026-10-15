Estados Unidos amenaza a España con tasas de US$ 200.000 por el veto a barcos vinculados con Israel

La Comisión Marítima Federal de Estados Unidos (FMC) propuso imponer una tasa de 200.000 dólares por viaje a todos los buques de bandera española que operen en puertos estadounidenses. El organismo también planteó restricciones a las importaciones de productos españoles, como respuesta a la negativa de Madrid a permitir el atraque de embarcaciones vinculadas con envíos a Israel. Las medidas todavía no entraron en vigor y deberán atravesar un período de consulta pública antes de su posible aplicación.

En noviembre de 2024, España impidió que tres buques estadounidenses hicieran escala en sus puertos. Dos de ellos, el Maersk Denver y el Maersk Seletar, tenían previsto arribar a Algeciras, mientras que el tercero era el Maersk Hartford. España vinculó los cargamentos de las embarcaciones con Israel, aunque Maersk negó que transportaran armas o municiones. Madrid sostuvo que sus controles respondían a la legislación española, europea e internacional sobre mercancías militares y productos de doble uso.

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La Comisión Marítima Federal abrió una investigación en diciembre de 2024 para determinar si España había discriminado a los buques estadounidenses. La investigación concluyó que las restricciones españolas perjudicaron las operaciones de esas embarcaciones y dificultaron el transporte de mercancías. La FMC también señaló que las prohibiciones afectaron el funcionamiento de las cadenas internacionales de suministro.

Qué productos españoles podrían enfrentar restricciones

Las restricciones podrían alcanzar al aceite de oliva, los cosméticos, los perfumes, las cerámicas, los artículos de piedra y los productos de confitería, entre otras mercancías españolas. La FMC estudia limitar las cantidades importadas o prohibir la entrada de algunas de esas mercancías. Todavía no precisó qué productos resultarían afectados ni si las restricciones serían parciales o totales.

El organismo abrió una consulta pública de 60 días para recibir observaciones sobre las medidas propuestas. España también podrá solicitar una audiencia administrativa para defender su posición. Por el momento, no se anunció una fecha para la decisión definitiva sobre las tasas y las restricciones comerciales.

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El Gobierno de Pedro Sánchez informó que analiza la propuesta estadounidense y sus posibles consecuencias económicas. Madrid anticipó que defenderá los intereses de sus empresas en coordinación con la Comisión Europea y los demás Estados miembros. Pese a las diferencias comerciales, reafirmó su voluntad de mantener una relación económica sólida con Estados Unidos.

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