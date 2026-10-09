Trump dice que EE.UU. no atacará Irán antes de las elecciones legislativas de noviembre

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos no atacará a Irán antes de las elecciones legislativas de noviembre y atribuyó la decisión a lo que calificó como “conversaciones productivas” con la República Islámica.

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“No atacaremos a Irán en ningún momento antes de las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán en EE.UU. el 3 de noviembre”, señaló Trump el jueves en una publicación en redes sociales.

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Los comentarios suponen una inusual mezcla de asuntos de seguridad nacional y política interna de EE.UU. Se producen después de que The Atlantic informara que Trump evaluaba planes para atacar Irán antes de las elecciones legislativas y que la Casa Blanca había pedido al Pentágono preparar opciones para hacerlo.

Trump dijo en una entrevista con Time publicada a comienzos de este mes que era “posible” intensificar los ataques contra Irán después de las elecciones.

El mandatario ha sugerido que Irán estaba esperando a conocer el desempeño del Partido Republicano en las elecciones legislativas. Sin embargo, en septiembre descartó explícitamente que los comicios influyeran en sus decisiones sobre la guerra.

“No le di absolutamente ninguna importancia a las elecciones en lo que respecta a Irán y no se la daré”, afirmó Trump. “Ni siquiera se me pasa por la cabeza”.

En su publicación del jueves, Trump no ofreció detalles sobre las conversaciones que, según dijo, se mantienen con Irán. Las negociaciones siguen estancadas por varios asuntos, incluido el control del crucial estrecho de Ormuz. Trump rechazó una propuesta iraní después de mantener conversaciones a través de mediadores durante las reuniones de las Naciones Unidas en septiembre.

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Trump ha afirmado reiteradamente que mantiene conversaciones diplomáticas productivas o en curso con Irán, aunque hasta ahora no han dado resultados. También ha amenazado repetidamente con intensificar las acciones militares contra Teherán, en ocasiones sin ordenar nuevos ataques.

Trump agregó el jueves que el bloqueo naval estadounidense a las exportaciones iraníes seguirá vigente.

GZ