RDC: quién es Mohammad Al Saadi, el iraní detenido en Estados Unidos por sospechas de ataques a sinagogas

Las autoridades de seguridad del Reino Unido recibieron información sobre una presunta red de colaboradores que estaría vinculada con un ciudadano iraní detenido en Estados Unidos y sospechado de organizar posibles ataques contra objetivos judíos. La información habría llegado a los servicios de inteligencia británicos a través de sus pares estadounidenses.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, la corresponsal en Reino Unido, Marta Núñez, abordó las preocupaciones generadas por el caso y planteó interrogantes sobre la veracidad de las sospechas, el trabajo de los organismos de inteligencia y las condiciones de detención del acusado. También advirtió sobre el clima de temor a una posible guerra y la angustia que la tensión internacional puede provocar en la población.

La información que recibió la inteligencia británica sobre un preso iraní

Núñez identificó al detenido como Mohammad Baqer Saad Dawood Al Saadi, a quien se refirió durante el programa como Mohamed Al Saadi. Según relató, el hombre está preso en Estados Unidos y la información sobre sus presuntas actividades habría sido transmitida al MI5, el servicio de inteligencia interna británico.

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La hipótesis mencionada en el segmento sostiene que el detenido mantendría una red de colaboradores externos, descritos como intermediarios o agentes, capaces de realizar acciones en su nombre. De acuerdo con esa versión, desde la cárcel podría estar organizando represalias contra el Reino Unido.

Sin embargo, durante la conversación no se aportaron elementos independientes que permitieran confirmar la existencia de esa red ni determinar el alcance concreto de las supuestas amenazas. Por eso, el caso fue presentado como una situación que genera preocupación, pero también interrogantes sobre la información disponible.

Las dudas sobre las amenazas y el clima de tensión internacional

La corresponsal planteó reparos sobre la manera en que se difunden las alertas de seguridad y se interpretan las amenazas. En particular, cuestionó si la sucesión de advertencias puede contribuir a instalar un clima de miedo que termine justificando un aumento del gasto militar y la preparación para un conflicto.

"La duda está, es una paranoia, una paranoia de Estados Unidos y entonces que alimenta la paranoia de la organización de inteligencia de aquí o realmente es cierto", expresó Núñez al resumir el interrogante que, según su análisis, atraviesa la situación.

La pregunta apunta a distinguir entre una amenaza concreta y la posibilidad de que las advertencias de los organismos de inteligencia alimenten una percepción de peligro más amplia. El segmento no presentó pruebas concluyentes para resolver esa cuestión.

Organizaciones de derechos humanos cuestionan el trato al detenido

Núñez también señaló que organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos están protestando por las condiciones de detención de Al Saadi. Entre los cuestionamientos que mencionó figuran la falta de libros en árabe y las condiciones de aislamiento, aunque el segmento no detalló el alcance de las denuncias ni las respuestas de las autoridades penitenciarias.

La corresponsal vinculó esas críticas con las garantías previstas en el derecho internacional humanitario y mencionó la Convención de Ginebra. No obstante, durante el intercambio no se precisó qué disposiciones serían aplicables al caso ni se presentó una evaluación jurídica independiente sobre el tratamiento del detenido.

El caso plantea así dos cuestiones diferentes: por un lado, la necesidad de investigar y prevenir posibles amenazas contra civiles; por otro, la obligación de garantizar condiciones de detención compatibles con las normas que correspondan. La existencia de sospechas de seguridad no resuelve por sí sola los cuestionamientos sobre el trato a una persona bajo custodia.

Los supuestos mensajes en clave y las sospechas de los investigadores

Otro de los elementos mencionados por Núñez fue la sospecha de que el detenido se comunicaría mediante mensajes en clave, incluso durante llamadas con su familia. Según relató, algunas expresiones habrían sido interpretadas como referencias indirectas a armas o acciones violentas.

La corresponsal describió como ejemplo una conversación en la que el hombre habría hecho una referencia a una familiar que fue obligada a casarse. De acuerdo con el relato, él sostuvo que se trataba de una broma, pero la mención de armas habría despertado sospechas sobre un posible significado oculto.

El segmento no aportó el contenido completo de esas comunicaciones ni elementos que permitan establecer si efectivamente contenían instrucciones encubiertas. Por lo tanto, la interpretación de esos mensajes permanece dentro del terreno de las sospechas mencionadas al aire.

El temor a una guerra y la angustia entre los jóvenes

Hacia el cierre, Núñez amplió el análisis al clima internacional y a la sensación de amenaza que, según sostuvo, se extiende en distintos países. La corresponsal advirtió que la circulación de alertas sobre posibles ataques puede aumentar la preocupación social y contribuir a una percepción permanente de peligro.

"Estamos como en esta situación mundial que cunde el pánico, todos preparándonos para la guerra o alimentando ese sentimiento", afirmó. También señaló que ese contexto genera angustia, en particular entre los jóvenes, un tema que anticipó que abordarían en otro momento del programa.