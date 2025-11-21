Japón anuncia mayor su estímulo desde el covid en prueba a mercado de bonos

El gabinete de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, aprobó el mayor paquete de gasto adicional desde la pandemia, destinando fondos para atender el descontento de los votantes en una medida que podría inquietar a los inversionistas atentos a las finanzas del país.

El plan de estímulo contempla ¥17,7 billones (US$112.000 millones) en gasto de la cuenta general, informó el viernes la Oficina del Gabinete, lo que representa un claro aumento frente al año pasado y se reflejará en un presupuesto complementario. El paquete total asciende a ¥21,3 billones, con la mayor parte de las medidas dirigidas a aliviar los precios.

“Hemos elaborado este paquete para proteger los medios de vida y, en particular, responder rápidamente al problema de la inflación”, dijo Takaichi tras publicarse los detalles de las medidas.

Takaichi enfrenta el desafío de apelar a los votantes con medidas de gran escala que muestren que está actuando para aliviar su frustración, al tiempo que trata de mantener a raya a los inversionistas en bonos evitando que la carga de deuda del país se descontrole. No es una tarea fácil para un gobierno minoritario debilitado por las recientes elecciones nacionales.

“Dada la postura básica del gobierno de Takaichi, en realidad creo que el gasto es relativamente moderado”, dijo Yuichi Kodama, economista jefe del Meiji Yasuda Research Institute. “Probablemente refleja un intento por evitar la impresión de que no tiene interés en la disciplina fiscal”.

Entre las medidas destinadas a mitigar el impacto de la inflación, hubo concesiones evidentes a otros partidos, incluido el nuevo socio menor de coalición del Partido Liberal Democrático, Ishin. Entre ellas destacan los planes para reducir el impuesto a la gasolina y aumentar el umbral de ingresos exentos de impuestos.

“El monto inicial ya era considerable, pero al final vimos el tipo de proceso propio de un gobierno minoritario, que debe considerar la cooperación de los partidos de oposición”, señaló Saori Tsuiki, economista sénior de Mizuho Research & Technologies.

Según la Oficina del Gabinete, estas medidas reducirán el indicador general de inflación en un promedio de 0,7 puntos porcentuales entre febrero y abril. Datos publicados el viernes mostraron que el principal indicador de precios de Japón se ha mantenido en o por encima del objetivo de 2% del Banco de Japón durante más de tres años y medio.

El apoyo público al gabinete de Takaichi sigue siendo sólido. Una encuesta de ANN realizada el fin de semana mostró que su índice de aprobación subió 8,8 puntos hasta 67,5%, con una mayoría de encuestados expresando esperanza en su paquete económico.

El gobierno estimó que el paquete impulsará el producto interno bruto nacional en un promedio de 1,4 puntos porcentuales por año durante tres años, si las medidas se implementan en ese periodo. La economía registró su primera contracción en seis trimestres entre julio y septiembre, en parte debido al impacto de los aranceles de Estados Unidos.

El consumo en Japón se ha mantenido débil frente a la inflación que el gobierno de Takaichi intenta combatir. El país mantuvo las restricciones pandémicas por más tiempo que otros, aunque también aumentó el gasto a niveles históricos en ese momento.

La última ronda de gasto ejercerá más presión financiera sobre las finanzas públicas. La emisión adicional de bonos para financiar el paquete probablemente superará la del año pasado, según fuentes conocedoras del tema. Las preocupaciones por el aumento de la deuda han impulsado los rendimientos a largo plazo a niveles récord, mientras el yen se debilitó por encima de 157 por dólar, su nivel más bajo desde enero, lo que provocó advertencias verbales de altos funcionarios.

Aun así, los planes de gasto de Takaichi no alcanzan los de la ex primera ministra británica Liz Truss, cuyo gobierno de corta duración sacudió los mercados en 2022 con un paquete mucho mayor y sin detalles sobre su financiación. Se espera que la administración Takaichi presente el presupuesto adicional y los detalles de financiamiento la próxima semana.

“Nuestra calificación soberana sobre Japón ya refleja su debilidad fiscal crónica y su enorme carga de deuda pública”, dijo Rain Yin, analista soberana de S&P Global Ratings. “Esa evaluación probablemente no empeorará sustancialmente con un deterioro adicional marginal”.

Thomas Rookmaaker, jefe de calificaciones soberanas de APAC en Fitch Ratings, dijo que llevará tiempo evaluar el impacto del paquete, aunque espera que el déficit del gobierno general aumente en los próximos años.

La ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, añadió el viernes que el gobierno fue cuidadoso en equilibrar el apoyo a la economía con la necesidad de no alimentar más inflación.

Aunque quienes conocen el plan esperan que el paquete requiera una mayor emisión de bonos este año, Takaichi intentó destacar que la emisión total de deuda del ejercicio fiscal seguirá por debajo de los ¥42,1 billones del año pasado, en lo que fue probablemente otro guiño a los participantes del mercado de bonos.

“También hemos dado amplia consideración fiscal”, dijo.

