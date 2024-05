La libra esterlina se dispara por apuestas a una postergación de recorte de tasas

El repunte de la libra esterlina recibió un nuevo impulso esta semana, ya que un recorte de las tasas de interés por parte del Banco de Inglaterra el mes que viene se volvió prácticamente impensable para los operadores.

La libra esterlina se prepara para su mejor mes desde noviembre, con lo que ampliará su rendimiento superior al de sus principales homólogos de este año, ante la perspectiva de que los costos de endeudamiento se mantengan altos durante más tiempo para enfriar la inflación. Ahora que el primer ministro, Rishi Sunak, convocó elecciones generales para el 4 de julio, el escaso riesgo que quedaba de un recorte antes de esa fecha prácticamente se ha desvanecido.

Por qué se fortalece la libra esterlina

La hipótesis es que, a menos que realmente tenga que hacerlo, el Banco de Inglaterra preferiría no modificar la política monetaria en un ciclo electoral por temor a verse arrastrado al debate político, como ocurrió durante la presidencia de Liz Truss y el referéndum sobre el brexit. Aunque la institución es independiente y toma decisiones basándose únicamente en los datos entrantes, un recorte el próximo mes aún podría suscitar dudas, según Jefferies Financial Group Inc. y Citigroup Inc.

Las elecciones de julio “reducen aún más la posibilidad de un recorte del Banco de Inglaterra a corto plazo”, escribió en una nota Jamie Searle, estratega de Citigroup. “Más allá de eso, aleja el riesgo de que unas elecciones posteriores interfieran en el ciclo del banco, y pone el foco totalmente en la dependencia de los datos”.

Esto refuerza los argumentos a favor de la libra esterlina, especialmente frente al euro. Es probable que el Banco Central Europeo reduzca las tasas en junio, lo que aumentaría la ventaja de la libra esterlina y llevaría a empresas como Crédit Agricole SA, Bank of America Corp y Monex Europe Ltd a reforzar sus posiciones alcistas.

Traducido por Carlos Aguirre.