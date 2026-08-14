Liverpool suma a Jeff Bezos como inversionista en acuerdo por una participación de 30%

Fenway Sports Group vendió una participación minoritaria en Liverpool FC, con lo que el cofundador de Amazon.com Inc. Jeff Bezos se incorpora al grupo de propietarios de uno de los equipos deportivos más famosos del mundo.

La participación es de alrededor del 30%, según personas familiarizadas con el asunto. Bezos forma parte de un consorcio de inversión, 1892 Holdings, liderado por el empresario Amit Bhatia y los fideicomisos de la familia Mittal, informó FSG en un comunicado difundido el viernes. El cofundador de Facebook.com Eduardo Saverin y su esposa Elaine también forman parte del grupo. Bezos y Saverin tienen un patrimonio neto combinado de más de US$300.000 millones.

Según una fuente cercana al asunto, el consorcio está comprando la participación por un valor de alrededor de US$6.000 millones. El grupo inversor planea llegar a obtener una participación de control en el Liverpool FC, informó Bloomberg News el mes pasado. Si lo consigue, podría elevar la valoración a más de US$7.000 millones, señaló la persona, que pidió no ser identificada por tratarse de información de carácter privado. FSG afirmó que no tiene planes inmediatos de vender el club de la Premier League.

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Con US$6.000 millones, la valoración convierte a Liverpool en uno de los clubes de fútbol más caros del mundo. Real Madrid está valorado en US$7.700 millones, mientras que FC Barcelona y Manchester United rondan los US$6.500 millones, según datos de Sportico.

Según los términos del acuerdo, que está sujeto a aprobaciones regulatorias, Bhatia se convertirá en vicepresidente y se incorporará al ampliado directorio de Liverpool junto con Elaine Saverin, de EE Capital, y Bryan Baum, de K5 Sports, un fondo deportivo cuyo principal inversionista es Bezos.

Bhatia, yerno del multimillonario siderúrgico Lakshmi Mittal, ha estado negociando con FSG durante los últimos meses una inversión minoritaria. En julio, transfirió su participación en Queens Park Rangers al accionista mayoritario del club del Championship y dejó su puesto en el directorio.

El papel de FSG

FSG incorporó en 2023 a Dynasty Equity, con sede en Nueva York, como inversionista minoritario. Liverpool ocupó el quinto lugar en la Deloitte Football Money League, con ingresos de €836,1 millones (US$968 millones), impulsados por la remodelación del estadio Anfield y la incorporación de asientos prémium.

Fenway Sports Group, que también es propietario de los Boston Red Sox de las Grandes Ligas de Béisbol, compró Liverpool por £300 millones en 2010. Después de cinco años de dificultades para competir con sus rivales más poderosos, el equipo contrató a Jürgen Klopp como entrenador en 2015. El club ganó la Champions League en 2019, además de la Premier League en 2020 y 2025.

Liverpool se convertirá en un activo clave dentro del creciente imperio deportivo de la familia Mittal. Aditya Mittal, hijo de Lakshmi y director ejecutivo de ArcelorMittal SA, invirtió US$1.000 millones para convertirse en copropietario de los Boston Celtics de la NBA y recientemente realizó una oferta fallida de más de US$9.500 millones por los Seattle Seahawks de la NFL. En mayo, la familia Mittal formó parte de un grupo que compró el 75% de Rajasthan Royals, la franquicia de críquet de la Indian Premier League, por US$1.650 millones.

LM