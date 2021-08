McDonald's exigirá en EEUU vacuna contra covid-19 a sus empleados corporativos

McDonald’s Corp. exige ahora que todos sus empleados corporativos en Estados Unidos se vacunen antes de regresar a la oficina, uniéndose a muchas grandes empresas que imponen requisitos estrictos para combatir la propagación del covid-19.

La cadena de comida rápida también pospuso la fecha de reapertura de sus oficinas en aproximadamente un mes hasta el 11 de octubre, según una nota interna obtenida por Bloomberg News. Los empleados deben estar completamente vacunados antes del 27 de septiembre para garantizar que desarrollaron inmunidad durante los 14 días recomendados antes de regresar, dijo la compañía. Se requiere el uso de tapabocas en las oficinas, independientemente del estado de vacunación.

El requisito de vacunación también se aplica a proveedores y contratistas que visitan las oficinas corporativas, pero no se extiende al personal en los restaurantes. La compañía no aclaró de inmediato si los empleados no vacunados serían despedidos o si se les permitiría continuar trabajando de manera remota.

Un reciente resurgimiento del coronavirus causado por la variante delta más infecciosa “nos inquieta a muchos”, dijo Heidi Capozzi, directora global de personal de la compañía. “Hemos escuchado de muchos de ustedes que se sentirían más cómodos regresando a la oficina si tuvieran más certeza de que sus colegas están vacunados”.

El anuncio sigue iniciativas similares de Citigroup Inc. y Microsoft Corp. para exigir las vacunas a los trabajadores, un paso legal pero a veces controvertido que muchos funcionarios de la salud pública consideran necesario para combatir la nueva propagación del coronavirus.