McDonald’s prueba aditivo en carrera por mejor sándwich de pollo

Leslie Patton

En su ambición por producir un sándwich de pollo frito que compita mejor con Chick-fil-A, McDonald’s Corp ha introducido un ingrediente extra en la receta: el potenciador de sabor MSG, que tiene tanto fanáticos como detractores.

La mayor cadena de restaurantes del mundo está probando actualmente sándwiches de pollo con glutamato monosódico (MSG, del inglés), un ingrediente que añade sabor, pero que también ha generado preocupación por la salud en los consumidores. El aditivo está apareciendo más allá de las pruebas del nuevo sándwich en Knoxville, Tennessee y Houston, y se está usando en pruebas de salchichas, bases de sopas y diferentes filetes de pollo crujiente en otros lugares.

El pollo es un ingrediente crucial en la comida rápida. Los estadounidenses consumen más pollo al año que cualquier otra carne, y el consumo está creciendo. Durante años, McDonald’s también ha tratado de producir un sándwich de pollo frito que rivalice con Chick-fil-A, la cadena de Atlanta con seguidores fanáticos. Chick-fil-A también usa MSG en su clásico sándwich de pollo, entre otros elementos del menú, al igual que Popeyes Louisiana Kitchen, que el verano pasado introdujo un sándwich que se agotó en medio de una fiebre en las redes sociales.

“Siempre prestamos atención a nuestros clientes con respecto a nuestras ofertas de menú”, dijo una portavoz de McDonald’s en respuesta a preguntas sobre la incorporación de MSG. Los comentarios y la información de la prueba influenciarán las decisiones futuras, dijo.

Una representante de Chick-fil-A rehusó hacer comentarios mientras que un portavoz de Popeyes no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Respuesta positiva

MSG es un potenciador de sabor que se lleva utilizando décadas tras el comienzo de su producción comercial a principios del siglo XX. Ahora se asocia comúnmente con comida para llevar y sopas y carnes procesadas. Por lo general, el ingrediente es seguro, de acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense, pero su uso es polémico y algunas personas se quejan de efectos secundarios negativos, como dolor de cabeza, entumecimiento y palpitaciones del corazón.

McDonald’s does not use MSG in products on its national menu currently and lists ingredients in its national menu on its website, according to the company.

Los clientes de McDonald’s en Houston y Knoxville han respondido positivamente a las pruebas del sándwich de pollo crujiente y sándwich de pollo crujiente deluxe, ofrecido en más de 230 establecimientos, según la portavoz. La prueba continuará unas semanas más. También está probando una salchicha portuguesa y una base de sopa con MSG agregado en ubicaciones selectas en Hawái, así como filetes de pollo crujiente en Augusta, Georgia y Seattle.

“Utilizamos ingredientes auténticos y de calidad para potenciar el sabor de nuestros alimentos con el fin de que nuestros clientes en todo el mundo puedan disfrutar”, dijo la responsable de nutrición de McDonald’s, Cindy Goody, en un comunicado. “Nos apasiona nuestra comida y tenemos mucho cuidado de ofrecer opciones de menú deliciosas y de calidad a nuestros clientes, las cuales se producen y proceden de fuentes responsables”.

En los últimos cuatro años, la compañía con sede en Chicago ha intentado limpiar sus ingredientes, incluida la eliminación de conservantes artificiales de sus palitos de pollo. También está cambiando el suministro de huevos en Estados Unidos a huevos de corral.