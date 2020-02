Varias mujeres con VIH fueron esterilizadas a la fuerza en Sudáfrica

Antony Sguazzin

Los hospitales estatales de Sudáfrica han esterilizado a algunas mujeres embarazadas portadoras del VIH sin su consentimiento, según una investigación de la Comisión de Igualdad de Género del Gobierno.

La investigación se inició tras una queja en 2015 del Centro Legal de Mujeres, una entidad sin fines de lucro, que documentó 48 casos en los que presuntamente las mujeres fueron forzadas o coaccionadas a aceptar el procedimiento mientras daban a luz.

Sudáfrica tiene la mayor epidemia de VIH en el mundo, con una tasa de prevalencia del 13% y aproximadamente 7,7 millones de personas portadoras del virus que causa el SIDA. El impacto de la epidemia en las estructuras familiares y la esperanza de vida ha llevado a una estigmatización generalizada de las personas afectadas por el virus.

El personal sanitario incumplió su deber de atención médica y sometió a las mujeres a un trato inhumano, dijo la Comisión para la Igualdad de Género en un informe de 57 páginas el martes. Los médicos y las enfermeras dijeron a algunas de las mujeres con el VIH que no debían tener hijos y que morirían si no se esterilizaban después del parto. Muchas aceptaron el procedimiento al firmar formularios que no entendían.

Cuando una de las mujeres preguntó para qué eran los formularios, una enfermera desestimó su preocupación, según una declaración jurada. “Ustedes, las personas con VIH, no hacen preguntas cuando hacen bebés. ¿Por qué hace preguntas ahora?”, dijo la enfermera, según citaba el informe. "Firme los formularios para que pueda ir a quirófano”.

La comisión instó al Ministerio de Salud a actuar para "poner fin a esa práctica y resarcir a las mujeres afectadas".

"Si bien el informe no indica cuántas mujeres se han visto afectadas, sería un error suponer que la práctica no sigue ocurriendo", dijo Nasreen Solomons, abogada del programa de salud y derechos sexuales y reproductivos del Centro Legal para Mujeres.

"Las mujeres necesitan saber que no serán obligadas a dar su consentimiento para el procedimiento cuando sufren dolor o se las somete a coacción o condiciones que no les permiten dar su consentimiento libre de coerción, estigma, discriminación, daño y juicio”, agregó la abogada. Las medidas para el resarcimiento podrían incluir responsabilizar al personal médico así como proporcionar a las mujeres afectadas compensación y apoyo psicológico, dijo Solomons.