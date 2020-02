MWC de Barcelona al borde de la cancelación por coronavirus

Loni Prinsloo, Thomas Seal y Rodrigo Orihuela

Después de que algunas de las compañías de telecomunicaciones más grandes se retiraran del principal evento anual de la industria inalámbrica debido a las preocupaciones sobre la propagación del coronavirus, el MWC Barcelona 2020 está casi muerto.

Los miembros del organizador, la GSMA, se dirigieron a una reunión el miércoles con la idea de anunciar una decisión de cancelar la conferencia por la tarde, según personas familiarizadas con el asunto. Sin embargo, el grupo con sede en Londres no ha podido llegar rápidamente a una conclusión sobre qué hacer.

Si bien muchos miembros del grupo de presión dijeron públicamente que se retirarían, la base de la organización es amplia y global. No está claro quién asumiría los costos de elegir no seguir adelante. La autoridad de salud catalana dijo el miércoles que no veía necesidad de cancelar el evento.

La estación de radio española Cadena Ser informó que la GSMA decidió continuar los preparativos para el MWC al menos hasta el viernes, mientras monitorea la evolución del virus.

Dos de las principales compañías telefónicas del mundo: Deutsche Telekom AG y Vodafone Group Plc, se unieron el miércoles a importantes expositores como Nokia Oyj, Ericsson AB y Sony Corp. en retirarse del MWC. La sola ausencia de Ericsson dejó un vacío más grande que un campo de fútbol americano estándar en las salas de conferencias.

La decisión de abandonar la reunión por primera vez en sus 33 años de historia subrayaría cómo la continua propagación del virus desde su origen en China está afectando la actividad comercial en todo el mundo. La cifra de muertes en China aumentó a 1.113 al 11 de febrero, y los casos confirmados en el continente han llegado a 44.653.

La Fórmula Uno, de Liberty Media Corp., pospuso el miércoles el Gran Premio de China, que se celebraría en abril. Decenas de empresas y VIP se han retirado del Singapore Airshow, el más grande de la industria en Asia, programado para esta semana.

El MWC se extenderá del 24 al 27 de febrero y atraerá a unas 100.000 personas a la ciudad española. Es la oportunidad más importante de la industria para la creación de redes de trabajo y una oportunidad de mostrar los últimos dispositivos y software a compradores de todo el mundo. Los proveedores de equipos inalámbricos usan el MWC para cerrar tratos con sus clientes más importantes. Si el evento continuara, sería una sombra de lo que fue.

Escaparate 5G

La GSMA ha intensificado las precauciones sanitarias en los últimos días para tranquilizar a los visitantes, desaconsejando los apretones de manos, introduciendo escáneres de temperatura corporal, estableciendo un protocolo para el intercambio de micrófonos de forma rutinaria en las áreas de presentación y restringiendo la entrada a los recién llegados de China.

Eso no ha sido suficiente para tranquilizar a muchos participantes, dado el potencial de transmisión del virus en un evento donde miles de visitantes se apresuran a través de salas de exhibición llenas y se apiñan en las salas de reuniones.

En una declaración a Bloomberg, la GSMA dijo el miércoles que se reunía regularmente con expertos en salud y socios “para garantizar el bienestar de los asistentes” y que continuará buscando asesoramiento médico con frecuencia. Un representante del organismo de la industria declinó hacer más comentarios.

Los mayores participantes del MWC a menudo gastan decenas de millones de dólares para exhibir en la feria. La GSMA financia gran parte de su presupuesto del evento, cobrando 799 euros (US$872) por un pase de admisión básico.

Se supone que este año verá el gran lanzamiento de los servicios móviles de quinta generación que se estrenaron en 2019. La industria de los teléfonos inteligentes está tratando de impulsar el crecimiento estancado con la promesa de velocidades de datos más altas y una capacidad de respuesta más rápida. Los envíos de teléfonos inteligentes han disminuido desde 2016.

El MWC también es importante para la ciudad de Barcelona, así como para muchas de las compañías más pequeñas que, de otro modo, no tendrían acceso a una audiencia tan grande de operadores y consumidores móviles. Grandes contingentes nacionales desde Turquía hasta Corea del Sur asisten a la feria para impulsar negociaciones e inversiones internas.