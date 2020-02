Alemania: pequeña multa a Facebook es una "advertencia"

Stephanie Bodoni

La unidad alemana de Facebook Inc. deberá pagar una multa de 51.000 euros (US$55.500) por no designar a un encargado de protección de datos para su oficina local, una sanción que, según los reguladores de privacidad, debería servir como “advertencia” para otros.

Si bien la penalidad parece pequeña para el gigante de las redes sociales, está dirigida a la unidad alemana y no a la “multimillonaria empresa matriz”, señaló la autoridad de protección de datos en Hamburgo, Alemania, en su informe anual de 2019 publicado el jueves.

“Este caso debería ser una clara advertencia para todas las demás empresas: nombrar a un encargado de protección de datos e informarlo al regulador es un deber” que la autoridad de protección de datos se toma muy en serio, indicó el organismo de control en el informe. “Incluso las violaciones más pequeñas como estas pueden conducir a importantes sanciones”.

La pena se aplicó en virtud de las nuevas normativas de privacidad de la Unión Europea, que entraron en vigencia en mayo de 2018. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), otorga a las autoridades de protección de datos de la UE por primera vez la misma facultad para multar a las empresas por hasta 4% de las ventas anuales mundiales por las violaciones más graves de datos personales de las personas.

El “manejo cuidadoso y profesional de la violación” por parte de Facebook ha ayudado a evitar una multa aún mayor, señaló el regulador. La compañía “inmediatamente” tomó medidas y designó un encargado de protección de datos, lo “que simplemente no se comunicó”, según el informe.

Facebook no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

No es la primera vez que el gigante de las redes sociales es blanco de organismos de protección de la privacidad de datos en Europa. Facebook forma parte de la larga lista de firmas estadounidenses investigadas por la comisión irlandesa de protección de datos, que también incluye a Google, Apple Inc. y Twitter Inc. Se prevé que un caso que vincula a WhatsApp, de Facebook, será uno de los primeros en ser concluido.