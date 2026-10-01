Peso mexicano tiene peor desempeño en el mundo ante menor atractivo del “carry trade”

Los analistas están recortando sus previsiones para el peso mexicano a fin de año, después de que la moneda registrara el peor desempeño entre las principales divisas durante el último mes.

Société Générale, Morgan Stanley y Banco Base rebajaron sus previsiones para el peso ante la retirada de los operadores de carry trade, que se endeudan en monedas con bajas tasas de interés para invertir en otras que ofrecen mayores rendimientos.

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El peso ha caído casi 6% este mes, el peor desempeño entre todas las monedas que sigue Bloomberg, después de alcanzar un máximo de dos años antes en septiembre. La moneda, alguna vez conocida como el “superpeso”, perdió terreno tras un alza de tasas de la Reserva Federal de EE.UU. y la posterior decisión del Banco de México de mantenerlas sin cambios, lo que redujo el diferencial de tasas que había respaldado el popular carry trade.

“El peso era una moneda vulnerable antes de esta ola de ventas”, dijo Brendan McKenna, estratega de mercados emergentes de Société Générale en Nueva York. “Una vez que Banxico confirmó su disposición a desacoplarse de la Fed y permitir que se redujera el diferencial de tasas, esas vulnerabilidades se materializaron y el peso reaccionó en consecuencia”.

El diferencial entre las tasas de interés de EE.UU. y México cayó a su nivel más bajo desde al menos 2008 y se redujo a la mitad en el último año, según datos recopilados por Bloomberg.

La fiesta terminó

Después de que Banxico mantuviera las tasas sin cambios el 24 de septiembre, Société Générale ajustó su previsión para el peso a fin de año a 18 por dólar, en línea con los niveles actuales, desde los 17,25 que proyectaba antes de la decisión.

Esta semana, Morgan Stanley revisó su previsión para el peso en el cuarto trimestre a 18,25 por dólar, 6% por debajo de su pronóstico anterior. Banco Base, por su parte, cambió el lunes su estimación para el mismo período a 18,20 por dólar, desde 17,80.

“La fiesta del carry trade terminó”, dijo Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base.

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El estratega de Deutsche Bank Carlos Muñoz-Cárcamo escribió la semana pasada que el peso “está perdiendo atractivo” para el carry trade, ya que aparece como una de las monedas más caras entre sus pares y el posicionamiento “parece excesivo”. El banco ahora prevé un tipo de cambio de 18,20 pesos por dólar a fin de año, frente a 17,5 anteriormente.

La moneda mexicana, una de las más líquidas de los mercados emergentes, también quedó bajo presión por una venta generalizada de activos de riesgo, mientras los rendimientos de los bonos de EE.UU. alcanzaban sus niveles más altos en décadas.

“Mientras los rendimientos en EE.UU. sigan altos y el mercado anticipe una Fed más restrictiva, será difícil que el peso recupere de manera sostenida el terreno perdido”, dijo Antonio Di Giacomo, analista sénior de mercados de XS.com.