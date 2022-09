Después de datos de inflación más altos de lo esperado y la impactante advertencia de ganancias de FedEx Corp., los principales estrategas de Wall Street ven riesgos crecientes para las ganancias y las valoraciones de las acciones de Estados Unidos.

Tanto Michael J Wilson de Morgan Stanley como David J. Kostin de Goldman Sachs Group Inc. dijeron que los vientos en contra para la rentabilidad se están acumulando, destacando como preocupaciones clave una política monetaria más estricta y la presión sobre los márgenes de las empresas.

Según Wilson, quien ha sido uno de los bajistas más acérrimos de las acciones de EE.UU., “todavía queda un largo camino por recorrer antes de que la realidad tenga un precio justo”.

Si bien las estimaciones de los analistas sobre las ganancias de las empresas de EE.UU. se han moderado recientemente, todavía están cerca de los máximos históricos, a pesar de una caída del 19% para el índice de referencia S&P 500 este año.

Las revisiones “a menudo son glaciales”, en medio de la dependencia de la orientación empresarial y debido a la naturaleza relativamente defensiva del índice estadounidense, escribió Wilson de Morgan Stanley, advirtiendo sobre la volatilidad que se avecina.

Los comentarios de los estrategas se producen después de una semana difícil para las acciones de EE.UU., en la que el indicador de referencia cayó un 4,8% y el Nasdaq 100, con alta ponderación tecnológica, registró su peor semana desde enero. Las cifras de precios al consumidor mayores a las esperadas alimentaron los temores sobre aumentos de tasas de la Reserva Federal de gran tamaño, mientras que la advertencia de FedEx fue considerada por algunos como la primera de muchas otras por venir de empresas en apuros.

La “alta cifra de la inflación avivó las preocupaciones sobre las perspectivas de las valoraciones de las acciones y la rentabilidad”, dijo Kostin de Goldman. Su equipo espera que los márgenes de ganancia neto del S&P 500 caigan 25 puntos básicos en 2023, lo que afectará aún más los retornos de las acciones.

Los estrategas de Goldman dijeron que las acciones con altos retornos sobre el capital se destacan en un contexto de creciente presión sobre la rentabilidad y condiciones financieras más restrictivas. Destacaron empresas como Alphabet Inc., Domino’s Pizza Inc. y Philip Morris International Inc.

Mientras tanto, Wilson y su equipo “continúan recomendando poseer empresas orientadas más a la defensiva, con estabilidad de ganancias y alta eficiencia operativa”.

El estratega de Bank of America Corp., Michael Hartnett, hizo eco de la opinión de Morgan Stanley la semana pasada, diciendo que las acciones estadounidenses aún no han visto lo peor de las caídas de este año en medio de una inflación abrasadora y una Fed de tendencia restrictiva. Hartnett y su equipo esperan que una recesión de ganancias lleve las acciones a nuevos mínimos.