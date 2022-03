Prohibición de petróleo ruso impulsaría a las refinerías de EE.UU.

La prohibición de las importaciones de petróleo ruso podría impulsar las ganancias de la mayoría de las refinerías estadounidenses que ahora tienen prohibido comprarlo.

La reducción de los suministros de petróleo ruso que se procesan en Europa debería significar que menos combustibles de transporte importados llegarán a Estados Unidos, lo que podría significar inventarios aún más ajustados y precios más altos para los consumidores. Eso ayudará a impulsar las ganancias incluso cuando productores de combustible como Valero Energy Corp. y Exxon Mobil Corp. podrían tener que pagar más por las compras en el extranjero del crudo y los productos derivados del petróleo que sus refinerías costeras suelen procesar.

Joe Biden prohibirá las importaciones de petróleo, gas y carbón ruso a Estados Unidos

Productores de combustible de la costa este, incluidos PBF Energy Inc. se encuentran entre los que se beneficiarán más de la competencia reducida de Europa, ya que esa región de EE.UU. no tiene suficiente capacidad de refinación para llenar el vacío, según el analista de Bloomberg Intelligence Brett Gibbs. Refinadores del interior como CVR Energy Inc., Delek US Holdings Inc. y HollyFrontier Corp., que normalmente no dependen mucho de los suministros rusos, también pueden verse beneficiados.

PBF, con sede en Nueva Jersey, se ha disparado más del 40% desde que comenzó el conflicto en Ucrania, en comparación con un avance de alrededor del 14% en el índice S&P 500 Energy. Delek y CVR que repuntaron un 30% y un 26%, respectivamente.

Los conductores en EE.UU. ahora pagan más que nunca para repostar sus autos —los precios en la costa este, la región que más depende de las importaciones, es muy superior al promedio nacional—.

Las reservas de gasolina de la costa este se encontraban en el nivel más bajo del promedio de cinco años a principios de marzo, incluso cuando la producción regional superó los estándares del año anterior.