Las restricciones a los anuncios políticos de Google pueden eludirse

Gerrit De Vynck

Google está retirando las poderosas herramientas de focalización del alcance de los anunciantes políticos, una medida que suscitó duras críticas de la campaña del presidente Donald Trump.

Según los cambios presentados el mes pasado, las campañas que usan Google para colocar anuncios electorales en Google Search, YouTube y otros sitios web ya no pueden focalizarlos a un público en particular según su afiliación política.

Pero hay una laguna en la nueva política, lo que significa que los candidatos y otros grupos políticos que intentan influir en los votantes durante las elecciones de 2020 todavía pueden acceder a un gran espacio publicitario de Google en la web.

El gigante de internet permite a los interesados comprar algunos anuncios utilizando sus propios datos de focalización y tecnología de otras compañías. Los anunciantes políticos podrían optar por esa opción para evitar la política de Google.

Este vacío muestra cómo el enrevesado ecosistema de tecnología publicitaria dificulta que los gigantes de internet vigilen la publicidad electoral. Google y Facebook Inc. dominan el mercado de publicidad digital, pero cientos de pequeñas empresas analizan los datos y proporcionan herramientas a los anunciantes.

Google proporciona tres tipos principales de espacio publicitario: Search, YouTube y anuncios gráficos. Los anuncios gráficos incluyen carteles y vídeos colocados en sitios web de todo el mundo. Google actúa de intermediario entre esos sitios y los anunciantes. Para poder comprar, los anunciantes pueden ir directamente a través de Google o pueden recurrir a proveedores como Trade Desk Inc., MediaMath Inc. y Adobe Inc.

Ahí es donde surge la oportunidad. Los nuevos límites de Google deberían funcionar en YouTube y los anuncios de búsqueda porque solo se pueden comprar a través de Google. Pero muchos anuncios gráficos de Google se subastan en el mercado de anuncios de Google, y los anunciantes pueden pujar por estos anuncios de marketing utilizando los datos de focalización y las herramientas que deseen.

“Los anunciantes pueden eludir esta política y acceder al mercado”, dijo Grace Briscoe, vicepresidenta de Centro Inc., que vende herramientas para que los anunciantes puedan pujar en mercados de anuncios, incluido el de Google.

No hay mucho que Google pueda hacer para cubrir esa laguna porque la compañía no puede verificar los datos de focalización que no controla y no puede imponer su política a otras compañías de tecnología publicitaria, según Briscoe.

La política se aplica a la herramienta de compra de anuncios de Google, conocida como DV360, pero no a los anuncios gráficos de Google comprados a través de otras compañías como Trade Desk, dijo una portavoz de Google en un correo electrónico.

Los portavoces de Adobe y Trade Desk dijeron que era posible comprar anuncios focalizados en Google usando sus herramientas. Trade Desk no permite la focalización en anuncios políticos, dijo el portavoz de la compañía.

Las políticas de Adobe requieren que los anuncios políticos estén claramente etiquetados. Se permite la focalización específica si los anunciantes aportan sus propios datos, dijo un portavoz de la compañía. Un portavoz de MediaMath rehusó hacer comentarios.

El candidato demócrata a la presidencia, Michael R. Bloomberg, es el fundador y propietario mayoritario de Bloomberg LP, la empresa matriz de Bloomberg News.