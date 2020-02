Sanders gana primaria demócrata de New Hampshire ante Buttigieg

Magan Sherzai

Bernie Sanders ganó la primaria de New Hampshire el martes, superando el reto de los sólidos rivales Pete Buttigieg y Amy Klobuchar y consolando su condición de abanderado de un partido demócrata dividido entre progresistas y moderados.

Con datos del 86% de los precintos, Sanders logró el 25,8% de los votos y Buttigieg un 24,4%. Klobuchar se situó en tercera posición con el 19,7%, según Associated Press, que informa sobre la carrera a la nominación.

El reñido final permite a múltiples candidatos afirmar su triunfo pese a que Sanders logró la primera posición. Los votantes que buscaban una alternativa moderada al socialismo democrático de Sanders se quedaron sin una opción clara.

Buttigieg gana credibilidad gracias a su fuerte segundo puesto tras ganar el caucus de Iowa. Klobuchar fue la gran sorpresa de la noche, logrando el tercer lugar con un aumento tardío de apoyo tras un resultado memorable en el debate de la semana pasada.

No obstante, una victoria es una victoria, y Sanders aprovechó su sólido resultado para afirmar la posición de favorito.

“Va a Nevada, va a Carolina del Sur, va a ganar la nominación demócrata, y juntos no tengo dudas de que venceremos Donald Trump“, dijo Sanders a sus seguidores en Manchester, New Hampshire, cuando confirmó su victoria.

Después del martes, la carrera se acelera y se centra en varios estados a la vez, lo que hace imposible que los candidatos establezcan un contacto personal con los votantes que definieron los comicios de Iowa y New Hampshire.

En juego en New Hampshire había 24 delegados a la Convención Nacional Demócrata, un pequeño botín en comparación con el Súper Martes del 3 de marzo, cuando votan 14 estados y territorios, entre ellos California y Texas. Associated Press proyectó que Sanders y Buttigieg obtendrían al menos ocho delegados en New Hampshire respectivamente y Klobuchar lograría cinco.