Se aplaza Cumbre de las Américas tras ataques de EE.UU. contra botes

Una reunión clave de líderes de todo el continente americano fue aplazada hasta el próximo año, luego que los ataques militares de EE.UU. contra embarcaciones en el Caribe y cerca de la costa pacífica de Sudamérica dividieran a la región.

Tregua comercial entre China y Estados Unidos: “Es favorable para el mundo y para la Argentina”

La República Dominicana iba a ser sede de la Cumbre de las Américas de 2025, pero su Ministerio de Relaciones Exteriores citó “profundas divergencias” como motivo del aplazamiento, sin ofrecer más detalles.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En los últimos meses EE.UU. ha atacado embarcaciones de supuestos narcotraficantes frente a la costa de Venezuela y, más recientemente, cerca de la costa pacífica de Colombia, e incluso en aguas internacionales más próximas a México.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se pronunció más tarde el lunes, elogiando a la República Dominicana por su disposición a ejercer como anfitriona.

“Apoyamos plenamente la decisión de posponer la cumbre y continuaremos trabajando juntos”, escribió Rubio en una publicación.

En octubre, Cuba, Venezuela y Nicaragua fueron excluidos de la cumbre. República Dominicana argumentó que eso garantizaría el éxito del encuentro.

Estados Unidos prepara una base militar en Puerto Rico

En 2018, el presidente Donald Trump no asistió a la cumbre, y no estaba claro si volvería a hacerlo en la edición de este año, prevista para diciembre.

Trump ha sostenido que los ataques de EE.UU. en el Caribe están dirigidos contra lo que su gobierno califica como “narcoterroristas” involucrados en el tráfico ilícito de drogas, aunque no ha presentado pruebas. Los críticos de esta política, entre ellos el presidente colombiano Gustavo Petro, han condenado los bombardeos como asesinatos, lo que provocó sanciones adicionales impuestas por Trump.

GZ