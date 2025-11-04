Estados Unidos no estará presente en el evento por el medio ambiente de la COP30: “Es un tema básicamente ideológico”

El periodista Patricio De La Barra, corresponsal en Brasil, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en dos temas que concentran la atención internacional: la COP30 que se desarrolla en Manaos y la crisis de violencia en Río de Janeiro, donde más de un centenar de personas perdieron la vida en enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y el narcotráfico.

Patricio De La Barra explicó que, “son dos de los temas más importantes que se están desarrollando en estos momentos acá en Brasil, principalmente este de la COP30 que lamentablemente no va a contar con las 191 delegaciones que se esperaban porque muchos de ellos han tenido algunas dificultades para encontrar alojamiento”.

Las delegaciones no se pueden alojar en Brasil

Asimismo, detalló que, “el Presidente de la República está en un yate muy lujoso, un diario de aproximadamente 450 dólares por cada cabina. Y el resto de las personas están intentando todavía negociar, son 28 las delegaciones que intentan venir, pero al todo son 58 las que están confirmadas”.

Además, De La Barra aclaró que, “con excepción de los Estados Unidos que ya avisó que no vendría y Paraguay y Argentina, que son las delegaciones que declinaron los Presidentes de la República de ambos países, no participarán ni enviarán delegaciones”.

La ausencia de Estados Unidos le quita peso político al evento

Luego, manifestó que la ausencia de potencias como Estados Unidos le quita peso político al evento: “Si no viene Estados Unidos, que es uno de los mayores emisores de estos gases y también una de las mayores potencias del mundo, seguramente no va a tener la repercusión que esperaba Luis Ignacio Lula da Silva de esta COP30”.

Sobre las razones de las ausencias regionales, el entrevistado aseguró: “Yo creo que básicamente ideológico, porque de cierta forma la COP30 que es una reunión importantísima para determinar qué es lo que se puede hacer en el futuro próximo con el medio ambiente, está siendo politizada, politizada al extremo, es decir, de aprovechamiento, por ejemplo, de esto para la campaña electoral del próximo año”.