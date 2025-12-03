La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. detiene nuevos ETF apalancados y presiona a emisores para reducir riesgos

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ha emitido una oleada de cartas de advertencia a algunos de los proveedores más prolíficos del país de fondos cotizados de alto dinamismo, bloqueando en la práctica la introducción de productos diseñados para ofrecer dos o tres veces el rendimiento diario de acciones, materias primas y criptomonedas.

En un conjunto de nueve cartas casi idénticas publicadas el martes, la SEC dijo a firmas como Direxion, ProShares y Tidal que no avanzaría en la revisión de los lanzamientos propuestos hasta que se aborden cuestiones clave. En el centro de la preocupación del regulador está que las exposiciones al riesgo de los fondos podrían exceder los límites de la SEC respecto a cuánto riesgo puede asumir un fondo en relación con sus activos. Las cartas instruyen a los administradores a revisar sus estrategias de inversión o retirar formalmente sus solicitudes.

“Escribimos para expresar preocupación sobre el registro de fondos cotizados que buscan proporcionar más de 200% (2x) de exposición apalancada a índices o valores subyacentes”, escribió la SEC a los nueve solicitantes.

La medida marca una pausa inusual en una etapa por lo demás permisiva para las aprobaciones de fondos en Estados Unidos, que ha dado luz verde a ETF vinculados a criptomonedas de todo tipo, vehículos de activos privados y estrategias de negociación cada vez más complejas. Los fondos ahora bajo escrutinio están en el extremo de esa tendencia, combinando alto apalancamiento, reinicios diarios de negociación y exposición a algunos de los rincones más inestables del mercado, incluidas acciones individuales y tokens digitales.

Una preocupación central para la SEC es que los fondos parecen medir su riesgo frente a un índice de referencia que puede no reflejar totalmente la volatilidad de los activos que buscan amplificar.

Los productos apalancados utilizan opciones para amplificar rendimiento, y son populares entre los inversionistas porque pueden ofrecer ganancias rápidas. Los volúmenes de negociación han repuntado desde la pandemia, mientras los operadores buscan una nueva ventaja en mercados de rápido movimiento y los activos han ascendido a US$162.000 millones.

El personal de la División de Gestión de Inversiones de la SEC publicó las cartas el mismo día en que fueron redactadas, un movimiento inusualmente rápido que sugiere que el regulador quiere difundir sus preocupaciones con agilidad. La agencia normalmente publica la correspondencia con las firmas 20 días hábiles después de finalizar las revisiones.

Un portavoz de la SEC dijo que no comenta sobre asuntos de registro activos.

Representantes de Direxion, ProShares y Tidal no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios fuera del horario laboral habitual.

