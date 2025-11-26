Adam Dubove: “Se está produciendo un intercambio generacional en Bitcoin”

En conversación con Canal E, el analista especializado en criptomonedas, Adam Dubove, analizó la profunda baja del precio de Bitcoin y su impacto en el mercado global.

La reciente caída de Bitcoin por debajo de los 90.000 dólares generó preocupación entre inversores y analistas. Según Dubove, la corrección tomó por sorpresa incluso a quienes siguen de cerca la dinámica del mercado. “Bitcoin está cotizando por debajo de los 90.000 dólares, en torno a los 86.800, precios que no se veían desde principios de año”, explicó, remarcando que los valores actuales se asemejan a los momentos de mayor turbulencia geopolítica.

Dubove recordó que el retroceso desde el máximo de 126.000 dólares implica una caída del 31% al 33%, un movimiento inesperado para la mayoría del mercado. “No era algo que estaba en el plan de cualquier tenedor de bitcoin, sobre todo en meses que históricamente han sido positivos”, afirmó. Pese a ello, destacó que estas correcciones no son inusuales dentro de una tendencia alcista, algo que ya se observó en ciclos anteriores.

Correcciones fuertes, pero dentro de ciclos alcistas

El analista recordó que Bitcoin ha atravesado retrocesos aún mayores en el pasado. “En 2021 vimos una corrección del 40% antes de que marcara un nuevo máximo histórico”, señaló, destacando que la volatilidad forma parte estructural del activo. Frente a la pregunta de si el año podría cerrar en negativo, Dubove fue claro: Bitcoin ha atravesado caídas anuales drásticas y sobrevivido a múltiples pronósticos catastróficos.

“Bitcoin debe ser uno de los activos en los que más se ha decretado su muerte y aun así es resiliente”, sostuvo. Incluso mencionó que en ciertos momentos se registraron retrocesos del 80% al 85%, lo que demuestra la capacidad histórica del activo para recuperarse.

Un recambio generacional en el mercado cripto

Para Dubove, lo más importante no es solo la caída, sino quiénes están vendiendo. “La baja se produce porque hay más vendedores que compradores, pero lo interesante es ver quiénes están vendiendo”, explicó. A diferencia de lo que algunos imaginan, no son los grandes jugadores institucionales que ingresaron en los últimos años —fondos, ETF o tesorerías corporativas— los que están reduciendo posiciones.

Según el analista, lo que se observa es un fenómeno histórico: “Se está produciendo un intercambio generacional”. Aquellos que compraron Bitcoin en los primeros años, con poco capital y ganancias enormes acumuladas, están realizando beneficios. Muchos de ellos no salen del ecosistema cripto, sino que migran hacia nuevos instrumentos, como los ETF que hoy permiten operar con mayor regulación y liquidez.

Dubove anticipó que noviembre será clave para entender el comportamiento del precio, ya que históricamente ha mostrado fuertes oscilaciones. Aunque el programa quedó sin tiempo para profundizar, el analista prometió continuar el análisis en el próximo encuentro.