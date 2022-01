Estados Unidos | Crecen por segunda semana consecutiva las solicitudes de subsidio por desempleo

Las solicitudes de seguro por desempleo en Estados Unidos aumentaron inesperadamente por segunda semana consecutiva y se ubicaron en su nivel más alto en dos meses, lo que sugiere que el reciente repunte de los casos de covid-19 podría estar provocando despidos.

Las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo ascendieron a 230 mil en la semana que finalizó el 8 de enero, un aumento de 23 mil frente al período anterior, según datos del Departamento del Trabajo publicados el el jueves. La mediana de las estimaciones de los economistas encuestados por Bloomberg era de 200 mil solicitudes.

Las solicitudes continuas de beneficios estatales disminuyeron a 1,6 millones en la semana que finalizó el 1 de enero.

Frente a la amenaza de Ómicron, empleados de EEUU prefieren renunciar antes que volver a la oficina

El aumento de las solicitudes de subsidios por desempleo podría sugerir que las empresas están despidiendo a sus empleados como consecuencia del reciente aumento de los casos de coronavirus. No obstante, este incremento debería ser de corta duración, ya que la última ola de covid-19 se está disipando y los empleadores siguen esforzándose por retener al personal en medio de la actual escasez de mano de obra.

“El aumento en el número de casos de covid está obligando a cerrar temporalmente los negocios, lo que probablemente llevó a algunos trabajadores afectados a solicitar beneficios por desempleo”, dijo la economista de Bloomberg Eliza Winger en un nota antes de que se publicaran los datos. “La mayoría de los negocios están abiertos, aunque operando a una capacidad limitada”.

Inflación en los Estados Unidos registra su mayor alza anual desde 1982

El incremento también puede reflejar las dificultades para ajustar los efectos estacionales durante las festividades de fin de año, lo que ha hecho que las cifras de solicitudes en las últimas semanas sean difíciles de interpretar.

En términos no ajustados, las solicitudes aumentaron a 419.446 la semana pasada, la cifra más alta desde mayo. California, Nueva York y Texas encabezaron los estados con los mayores aumentos de solicitudes no ajustadas.