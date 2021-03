Startup de carne vegetal recaudó US$ 335 millones para su expansión

La transición de la carne artificial de restaurantes urbanos y cocinas veganas al mercado de consumo masivo se está acelerando a medida que inversionistas aumentan sus apuestas en la industria de las proteínas alternativas.

Livekindly Collective, un grupo de marcas de proteínas de origen vegetal más una plataforma de medios, acaba de recaudar US$335 millones, lo que la convierte en una de las startups mejor financiadas del sector. Quiere usar esa potencia para impulsar su presencia global mediante adquisiciones y expandiéndose a Estados Unidos y China.

Dirigida por un exejecutivo de Unilever Plc, Livekindly quiere crear un gigante de alimentos a base de plantas que pueda defenderse en una industria que se proyecta constituirá una cuarta parte del mercado de carne para 2040. La última ronda de financiación fue liderada por The Rise Fund, un fondo de impacto global fundado en 2016 por TPG en asociación con el líder de U2, Bono, y el multimillonario tecnológico Jeff Skoll.

“Nuestra misión es que la alimentación basada en plantas sea la nueva norma”, dijo el director ejecutivo de Livekindly, Kees Kruythoff, en una entrevista. “Necesitamos una transformación total del sistema alimentario, y el tamaño importa cuando se habla de impacto”.

Que no le avergüence comer una hamburguesa

Livekindly ha adquirido una serie de marcas de carne de origen vegetal, entre ellas Oumph! en Europa y The Fry Family Food Co., que fue fundada en una cocina familiar en Sudáfrica. Ahora la compañía tiene 470 empleados y cuenta entre sus directores con el exdirector de Unilever, Paul Polman, y Walter Robb, ex copresidente ejecutivo de Whole Foods.

La última recaudación de fondos, que incluye US$135 millones de la ronda anterior, también atrajo a Rabobank Group y S2G Ventures. Aumenta el financiamiento total de Livekindly a US$535 millones, lo que la convierte en una de las tres principales compañías de alimentos a base de plantas.

“Es un gran mercado en el que la penetración de alternativas a base de plantas todavía está en las primeras etapas, por lo que creemos que existe una necesidad real de avanzar rápidamente y a gran escala”, dijo Steve Ellis, socio codirector de The Rise Fund, quien se unió a la junta de Livekindly este mes.

Hamburguesas veganas impulsan los beneficios del gigante Bunge

Si bien se necesita hacer más para aumentar la capacidad de producción, reducir los precios y mejorar el sabor de los productos, las inversiones en proteínas alternativas se triplicaron a US$3.100 millones el año pasado desde 2019, según datos del organismo The Good Food Institute.

Una de las prioridades de Kruythoff será llevar la marca Oumph! de Livekindly —cuyos productos a base de soja se pueden transformar en cualquier cosa, desde hamburguesas hasta tikka masala y tacos hoisin— a nuevas regiones como Alemania, Sudáfrica y más adelante a EE.UU. Introdujo Fry’s y LikeMeat en EE.UU. a principios de este mes, y quiere llevar la marca LikeMeat a China. La compañía también planea fortalecer su red de fabricación.